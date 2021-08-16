مصطفى قمر يدعم مطرب شاب: «افتكروا اسم أحمد نافع كويس أوي» (فيديو)

حرص الفنان مصطفى قمر، على دعم موهبة جديدة في عالم الغناء، وهو شابٍ يُدعى أحمد نافع، وذلك على هامش حضوره حفل زفاف، قائلًا للجمهور: «افتكروا الاسم ده كويس أوي عشان هيبقى حاجة كبيرة قريب».

ونشر أحمد نافع، مقطع فيديو، يجمعه بالفنان مصطفى قمر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث قال مصطفى قمر: «أحمد نافع أخويا الصغير، صوته جميل قوي، عاوزكم تفتكروا الاسم ده كويس أوي، صوته جميل جدًا جدًا.. وقريب هنسمعكوا حاجات حلوة».

ومن جانبه، أعرب أحمد نافع، عن سعادته البالغة بإشادة مصطفى قمر، بموهبته الغنائية، قائلًا: «حبيبي يا أستاذنا الكبير والنجم مصطفي قمر شهادة أعتز بيها والله من نجم كبير وقدوة زي حضرتك، وإن شاء الله نعمل شغل يشرف حضرتك».

يذكر أنّ أحمد نافع، طرح ألبومه الغنائي الأول باسم «1000 حياة»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حيث حقق نحو 25 مليون مُشاهدة حتى الآن، فقد تعاون مع مجموعة من أبرز الشعراء والمحلنين في صناعة هذا الألبوم، منهم الملحن مدين، والموزع طارق توكل، والشاعر وائل توفيق، وأسامة الشاعر، وأحمد علي موسى وآخرين.

ويضم الألبوم، أغاني عدّة، منهم «1000 حياة»، و«زي القمر»، و«كلمة بحبك»، و«الحب أهو»، و«بحب أفتكرها»، و«ليلة في الغرام» و«ولا أقدر».

واكتسب المطرب الشاب أحمد نافع، شهرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، فور تقديمه «كوفر» لإحدى أغاني الفنان عمرو دياب، باسم «كنت في بالي»، تحت عنوان «عكس كنت في بالي».