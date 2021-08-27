الأسماء الحقيقية لنجوم هوليوود: «براد بيت اسمه وليام»

يلجأ الفنانون عند دخول عالم الفن للمرة الأولى إلى اختيار أسماء جذابة وسهلة يتعلق بها الجمهور لتكون بداية تعلقهم بأصحابهم، وبالرغم أن هذا الأمر شائع في العالم كله إلا أن هناك عددا من النجوم فاجأوا الجمهور بأن أسمائهم التي تعلقوا بها ليست أسمائهم الحقيقية.

فين ديزل اسمه الحقيقي «مارك».. وغيره بسبب عمله في ملهى ليلي

ونشرت مجلة «بيبول» الأمريكية تقريرا يتضمن الأسماء الحقيقية لنجوم هوليوود، وكان على رأسهم النجم الشهير براد بيت، ليتفاجأ الجمهور أن نجمهم المحبوب في الحقيقة يدعى «وليام» حيث إن اسمه الحقيقي هو ويليام برادلي بيت، أما نجم الأكشن فين ديزيل هو اسمه في الحقيقة مارك سنكلير، ولكنه قام بتغيير اسمه عندما بدأ العمل كحارس في ملهى ليلي في نيويورك، راغبًا في الحصول على اسم أكثر صرامة لمهنته، فجمع بين اسم عائلة والدته «فينسينت»، في حين أن لقب «ديزل» جاء من أصدقائه بسبب ميله إلى النشاط.

من يصدق أن إريك مارلون بيشوب، هو الاسم الحقيقي للنجم جيمي فوكس، الذي قرر تغيير اسمه في بدايته الفنية، عندما كان يؤدي عرضا في نادي الكوميديا ​​عام 1989، ووجد أن الممثلات الكوميديات غالبًا ما يتم استدعاؤهن أولاً للأداء على المسرح، قام بتغيير اسمه إلى جيمي فوكس، وشعر أنه اسم غامض بما يكفي لعدم السماح بأي تحيزات، واختار لقب الممثل الكوميدي ريد فوكس ليكون ضمن اسمه.

نيكولاس كيدج يبتعد عن اسم عمه.. وجينفر أنستون تتخلى عن لقبها اليوناني

أما نيكولاس كيدج لم يكن الاسم الحقيقي له، حيث ولد النجم باسم نيكولاس كيم كوبولا، ولكنه اختار تغيير اسمه لينأى بنفسه عن عمه المخرج الشهير فرانسيس فورد كوبولا صاحب ملحمة «Godfather».

بينما لم تكن الممثلة جينيفر أنستون وراء تغيير اسمها من جينيفر لين أناستاساكيس إلى اسمها المتداول حاليا، ولكن من قام بذلك والدها الممثل اليوناني جون أنيستون والذي قام بتغيير اسمه اليوناني الأخير للحصول على مزيد من العمل.

ولد الممثل الحاصل على جائزة أوسكار عن دوره في فيلم «Joker»، باسم خواكين رفائيل بوتوم، ليصبح بعد ذلك معروفا باسم خواكين فينيكس، ولكن اختار والده اسما جديدا للعائلة ليكون الأمر بمثابة بداية جديدة لهم جميعا.