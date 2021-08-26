«اللجنة البارالمبية»: إبراهيم حمدتو أسطورة حقيقية تسير على الأرض

قال محمد يحيى يوسف، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، إن اللاعب إبراهيم حمدتو، البطل المصري الخارق، الذي بات أول رياضي من مصر يظهر كشخصية «إنمي» بجانب تميمة ألعاب بارالمبياد طوكيو 2020، وبات أسطورة حقيقية تسير على الأرض، وأحد أقوى اللاعبين لمضرب التنس حول العالم بشكل غريب.

يوسف: كثير من وسائل الإعلام طلبت التواصل مع البطل المصري وتصويره

وأضاف «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الخميس، أن اللاعب المصري حمدتو، أصبح أيقونة في لعبة تنس الطاولة عالميا، وحاليا يتواصل معه عدد كبير من وسائل الإعلام العالمية ووكالات الأنباء، من أجل تصوير اللاعب المصري، ونشر قصته عالميا.

يوسف: لقيت الدنيا اتقلبت.. ناس كتير تواصلت معايا علشان تعمل معاه لقاءات

وأوضح أن البطل المصري غريب من نوعه، بعدما نجح في التغلب على إعاقته، ويمسك المضرب بفمه، والكرة بقدمه اليسرى، «هناك الكثير من وسائل الإعلام اليابانية والأجنبية، تسعى للتواصل مع حمدتو، للتسجيل معه وتصوير قصته، ولقيت الدنيا كلها اتقلبت، وناس كتير تواصلت معايا، علشان تعمل معاه لقاءات إعلامية».

وأكد أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تواصل منذ قليل، مع البطل المصري، وأخبره بأن الدولة بكل مؤسساتها تدعمه، وسعيدة بما يحققه من إنجازات في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، «الوزير قالوا أحنا متابعينك، ومبسوطين بالحالة اللي موجودة من العالم كله عليك، والعالم كله بقى يعرفه، وهو حالة جميلة جدا»

ولفت إلى أنه عندما التحق بدورة الألعاب الأولمبية السابقة، التي انعقدت في ريو دي جانيرو، كانت المرة الأولى له، حتى انبهر بها، ولم يستطع اللعب بشكل جيد، لكنه في تلك المرة، جاء من أجل التأهل للأدوار العليا في البطولة العالمية.

وتابع: «هو عامل حالة أسطورية، وحالة مش طبيعية، وكل الناس عايزه تتواصل معاه ويسجلوا معاه، وبسبب ظروف معيشته السيئة، اللجنة البارلمبية الدولية عايزينه يساهم معاهم في نشر اللعبة، وبطلنا كان مسجل فيديو ترويجي للأولمبياد يوم 30 الشهر الماضي، الدولة مبخلتش علينا بحاجة، وإن شاء الله نقدر نوصل لمراكز متقدمه».