البريد يصدر بطاقة تذكارية لأبطال مصر في أُولمبياد طوكيو 2020

أصدرت الهيئة القومية للبريد بطاقة بريد تذكارية لتوثيق إنجاز أبطال مصر الحائزين على ميداليات في أُولمبياد طوكيو 2020 .

فاروق: أسهموا في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن ما حققته البعثة المصرية الأولمبية من نتائج وحصيلة الميداليات، إنجاز يدعو إلى الفخر إذ أنهم أسهموا في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية، لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار بطاقة بريد تذكارية بهدف توثيق هذا الحدث الهام.

الطوابع والبطاقات التذكارية وسيلة للاتصال الثقافي بين دول وشعوب العالم

وأضاف «فاروق» في بيان صحفي، أن الطوابع والبطاقات التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول وشعوب العالم، وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور، لذلك يحرص البريد المصري دائمًا على إصدار الطوابع والبطاقات التذكارية في الأحداث والمناسبات الهامة، لتخليد تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.

ووفقاً للبيان يصل مقاس البطاقة التذكارية الواحدة ( 6 سم في 8 سم) وهي مؤمنة ضد التزييف ومتعددة الألوان أوفست، وتصل قيمتها إلى 5 جنيهات ومزودة بتقنية الـ QR Code لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه البطاقات والطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة إصدار الطابع أو البطاقة بطريقة مبتكرة وجذابة.

و كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الأسبوع الماضي، لاعبات ولاعبي ومدربي مصر الذين حصلوا على ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، في قصر الاتحادية إذ نالت فريال أشرف بجانب هاني قشطة ومحمد عبد العزيز وسام الرياضة من الطبقة الأولى، بينما حصلا اللاعبين أحمد أسامة وأحمد الجندي لاعبا الخماسي الحديث على وسام الرياضة من الطبقة الثانية، بالإضافة إلى حصول لاعبي التايكوندو والمصارعة والكاراتيه، على وسام الرياضة من الطبقة الثالثة على رأسهم هداية ملاك وسيف عيسي وأوسكار فرانشيسكوا وأسامة عبد الرحمن ومحمد مجدي يوسف ومحمد أحمد إبراهيم، و جيانا فاروق.