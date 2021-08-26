راندا البحيري في مرمى نيران الأهلاوية: «طلعتي بتشجعي كورة»

أثارت الفنانة راندا البحيري ، جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد سخريتها من النادي الأهلي لخسارته بطولة الدوري الممتاز، ما أثار حفيظة جمهورها، وعرضها لموجة واسعة من الانتقادات.

وكتبت راندا البحيري، عن صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «إوعي إوعي تتجوزيه أهلاوي.. لو ابنك ضاع هيقول لك عندنا منه كتير».

استياء الجمهور من راند البحيري وإلغاء متابعتها

وأعرب قطاع كبير من الجمهور، عن استيائه الشديد من راندا البحيري، إذ قال أحدهم: «الفنان هو كريمة وصفوة ثقافة المجتمع ومن المفروض أن يعمل دائما على وأد الفتن التي تظهر في كل عصر، وما كنا ننتظره من الفنان والمثقف أن يلفت نظر المجتمع كي لا ينجرف خلفها بعد الآن، وبدلاً من أن تضع حدا لها، لا.. قالت المعاملة بالمثل ولابد من أن نأخذ حقنا، على اعتبار أن لهم حق بالفعل، وكنا نتوقع منها الوقوف بحزم أمام هذه الفتن.. سأكون أول من يلغي المتابعة لسيادتك.. ألف مليون مبروك لنادي الزمالك العظيم ولجماهيره المصرية العظيمة».

فيما علقت أخرى على سخرية راندا البحيري، قائلة: «مالهم الأهلاوية على الأقل محققين بطولات وإنجازات بكل الأندية وأكتر.. الأهلي مش بيسيب أولاده.. ده أخركم واستنوا وشوفوا اللي جاي أحسن واتفرجوا وخليكم كل كام سنة تفرحوا بدوري ده أخركم».

متابع: مش كنتِ مبتشجعيش كورة في مصر

وأشار أحد المتابعين، إلى محاولات راندا البحيري، لإخفاء ناديها المفضل طوال الفترة الماضية، قائلًا: «الله مش كنتِ بتقولي أنا مبشجعش كورة في مصر أصلًا.. خلي بالك أنا خسران بطولة محلية من 6 والحكام عطفت عليكم السنة دي بالدوري».

يذكر أن راندا البحيري، تواصل تقديم مسرحية «الجريمة»، على مسرح النهار، التابع لنقابة المهن التمثيلية، كما تستعد لتقديمها في محافظة سوهاج مطلع شهر سبتمبر المقبل.

مسرحية «الجريمة»، من بطولة الفنانة: راندا البحيرى، سحر حسن، عبير فاروق، محمد يوركا، إبراهيم سعيد، ياسر الرفاعى، نيللي الشامى، عبدالله عبدالغنى، مادونا، إسلام عرفة، محمد حمدى، شيماء على، مؤمن محمد، عادل دياب ، نور أبو البيه.