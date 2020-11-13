راندا البحيري تدعم محمد صلاح وتهاجم منتقديه بعد إصابته بـ"كورونا"

دعمت الفنانة راندا البحيري لاعب كرة القدم محمد صلاح بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، وانتقدت من هاجموه على أفعاله بالفترة الأخيرة عبر حسابها بـ"فيس بوك" قائلة: "محمد صلاح لو كان حضر فرح أخوه وقعد علي جنب لابس الكمامة و بيسلم على الناس من بعيد كانت الناس بهدلته، وكانوا كتبوا وقالوا عليه إنه شايف نفسه على عيلته وأهل عروسة أخوه وعلى بلده".

وأضافت: "ودلوقتي لما حصل اشتباه في إصابته بالأنفلوانزا دي اللي اسمها كورونا جايين برضه يقولوا ما هو أصله مهمل وعمل أفعال ميصحش يعملها في فرح، بني آدمين مبيعجبهمش العجب وطالما إنت مشهور يبقي كدة كدة هتتشتم ممكن تخرسوا ياللي بتعملوا كده؟؟ ممكن كبيركم يبقي إنكم تدعوا و تقولوا يارب خير وميطلعش عنده حاجة وخلاص،؟ ولا مبتعرفوش تعملوا كدة وتبقوا بني آدمين؟".

وكان كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن إعادة أخذ مسحة اللاعب محمد صلاح للتأكد من النتيجة، مشددًا على أنه حتى هذه اللحظة لم يتم التأكد من مسحة اللاعب، وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن حالة اللاعب مطمئنة ولا داعي لإثارة القلق والسير وراء الشائعات، مؤكدًا أن النتيجة لم تظهر بعد لإثارة الخوف والهلع على اللاعب.

وكان اتحاد كرة القدم قال عبر حسابه الشخصي، إن المسحة الطبية التي أجريت لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أظهرت إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعاني من أي أعراض، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية.

وأفاد بيان لاتحاد كرة القدم، أن المسحة الطبية التي أجريت للعبي منتخبنا الوطني الأول، أظهرت إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعاني من أي أعراض، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية، وبعدها بدقائق حذف اتحاد الكرة البيان، بالتزامن مع إعلان مصدر بوزارة الصحة عن عدم ظهور نتيجة مسحة "صلاح" حتى الآن، ما يعني عدم تأكد إصابته بكورونا.