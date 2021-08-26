تشغيل جزئي للعيادات الخارجية بمستشفى النجيلة لانخفاض عدد مصابي كورونا

أكد الدكتور محمد علي المتولي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، فتح مستشفى النجيلة، أول مستشفى عزل في مصر، أمام المواطنين للكشف في العيادات الخارجية في مختلف التخصصات الطبية.

تشغيل جزء من المستشفى لعزل المصابين بكورونا

وقال: «تابعت بنفسى المستشفى والعيادات الخارجية، حيث تعمل بشكل ممتاز، وذلك بعد انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا»، مشيرًا إلى تشغيل جزء من المستشفى حاليًا لعزل المصابين بكورونا، بجانب العيادات الخارجية في تخصصات الباطنة، والرمد، والأسنان، والجراحة، والنساء، والأطفال، والجلدية.

وأضاف «افتتحنا العيادات الخارجية، وقمنا بقص الشريط لإعادة تشغيلها بدءً من اليوم وخلال الفترة المقبلة بشكل منتظم».

تشغيل وحدات الغسيل الكلوي بعد توقفها أثناء العزل

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه جار تجهيز وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى النجيلة لتشغيلها الأسبوع المقبل، واستقبال جميع الحالات من أبناء مركزي النجيلة وسيدي براني، بدلًا من السفر لمطروح للغسيل بمستشفى مطروح العام، بعد توقف أثناء فترة تشغيل المستشفى كعزل لمصابي كورونا.

التجهيز لافتتاح مستشفى السلوم

وأشار وكيل وزارة الصحة بمطروح، إلى تجهيز مستشفى السلوم المركزي بعد إحلاله وتجديده وإنشاء مبان جديدة به، وكذلك فرشه بأسرّة وأجهزة طبية على أعلى مستوى، لافتًا إلى أنه جار تحديد موعد الافتتاح خلال أيام بالتنسيق بين محافظة مطروح ووزارة الصحة، ليدخل الخدمة قريبا، مع مده بجميع الأطقم الطبية والتمريض، لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة لأبناء مركز ومدينة السلوم والقرى التابعة لها، وكذلك الأشقاء الليبيين بدلًا من السفر للعلاج بالإسكندرية.