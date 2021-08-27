«البارالمبية»: طوكيو 2020 ليست عادية.. و«حمدتو» الجميع يستمتع بلعبه

قال محمد يحيى يوسف، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، إن الدورة الحالية من أولمبياد طوكيو 2020، ليست عادية، وتبدأ منافساتها الساعة 8 صباحا، لافتا إلى أن اللاعب إبراهيم حمدتو، البطل المصري الخارق، الذي بات أول رياضي من مصر يظهر كشخصية «إنمي» بجانب تميمة ألعاب بارالمبياد طوكيو 2020، اكتشاف بالنسبة للدورة الحالية من الأولمبياد، «رئيس الاتحاد الدولي عارفه كويس جدا، وبيوقف كل المباريات علشان يستمتع الجميع برؤية حمدتو».

يوسف: نجح في التغلب على إعاقته ويمسك المضرب بفمه والكرة بقدمه اليسرى

وأضاف «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، أن البطل المصري نجح في التغلب على إعاقته، ويمسك المضرب بفمه، والكرة بقدمه اليسري، «هو خسر أول ماتش، وعنده مباراه بكرة الصبح مع بطل الصين، لكنه عايز يشارك وينافس ويوصل لدور الثمانية، بصراحة حاجة أسطورية».

يوسف: «مكالمة وزير الرياضة ريحته جدا النهاردة»

وأوضح أن اللاعب المصري حمدتو، أصبح أيقونه في لعبة تنس الطاولة عالميا، وحاليا يتواصل معه عدد كبير من وسائل الإعلام العالمية ووكالات الأنباء، من أجل تصويره ونشر قصته عالميا، حيث تسعى الكثير من وسائل الإعلام اليابانية والأجنبية، للتواصل مع حمدتو، للتسجيل معه وتصوير قصته، «هو مبقاش مصدق انه اتصدر تويتر النهاردة، واللي ريحه أكتر النهاردة مكالمة وزير الشباب والرياضة ليه».

وأكد أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تواصل منذ قليل، مع البطل المصري، وأخبره أن الدولة بكل مؤسساتها تدعمه، وسعيدة بما يحققه من إنجازات في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، «الوزير قاله أحنا متابعينك ومبسوطين بالحالة اللي موجودة من العالم كله عليك»

وتابع: «هو عامل حالة أسطورية مش طبيعية، وكل الناس عايزه تتواصل معاه ويسجلوا معاه، وبسبب ظروف معيشيته السيئة اللجنة البارالمبية الدولية، عايزينه يساهم معاهم في نشر اللعبة».