إيقاف الضابط المعتدي على محامي الإسكندرية

قال نقيب المحامين، رجائي عطية، إن وزير الداخلية أوقف الضابط الذي اعتدى على محامٍ بالإسكندرية، مشيرا إلى أنه يتابع الموقف مع نقيب الإسكندرية عبد الحليم علام، دقيقة بدقيقة.

وأعلن نقيب المحامين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن وزير الداخلية أوقف الضابط المعتدي، ونائب المأمور، والنيابة قائمة بواجبها وانتقل رئيسها إلى الزميل.

يشار إلى أن أحد الضباط اعتدى على محامٍ، اليوم الخميس بقسم المنتزه أول.