الجندي يستنكر دفاع المحامين عن متهمي قضايا الإرهاب: هاتقول للقاضي إيه؟ «فيديو»

أعرب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن تعجبه من قيام بعض المحامين بالدفاع عن الإرهابيين الذين يحاكمون في جرائم ترويع المجتمع وإسالة دماء أفراد الأمن والقوات المسلحة، متسائلًا: «ماذا سيقول المحامي؟ هل سيقول سامحه اغفره له عنده أطفال صغار، ويجري على أم يتيمة؟».

مصلحة المجتمع تلغي مصلحة الفرد

وأضاف « الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على «دي إم سي»، اليوم، أن هذا الأمر لا يجوز لأن مصلحة العموم تلغي مصلحة الخصوص ولأن مصلحة المجتمع تلغي مصلحة الفرد، لكن طبقًا لمنظومة العدالة في مصر ومراعاة الجوانب الإنسانية، تُعطي المحكمة المتهم الحق في دفع ما يراه دفاعًا عن نفسه.

ما دور المحامِ عندما تكون القضية مرتبطة بالإرهاب؟

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أنه عندما تقع جريمة الإرهاب وترويع المجتمع، ما هو دور هذا المحامي وقتها؟ «هل تحت تأثير السمعة والصيت والمال يقوم بالدفاع عن إرهابي قام بقتل الجيش والشرطة والشعب هذا شيء عجيب، وغريب، فجريمة الإرهاب وترويع المواطنين أمر خطير للغاية، وتهديد للأمن».

وشدد على أنه يجب على كل محامي أن يتق الله في عمله، وإذا ظهر الباطل واعترف به صاحبه فلا مجال للدفاع عنه، والبعض يلتبس عليه الأمر ويرى أن الدفاع عن المتهم حق أصيل له، موضحًا أن مسألة توكيل محامٍ للمتهمين حق إنساني يخضع لمنظومة حقوق الإنسان المتفق عليها عالميًا، التي وقعت عليها مصر وجميع الدول، ولكن هذا يتعلق بقانون الإجراءات وليس قانون التقاضي في الجنايات وليس في الجنح.