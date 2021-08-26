توقعات بانخفاض أسعار الحديد في سبتمبر 500 جنيه.. تعرف على السبب

سيطرت توقعات انخفاض الأسعار على أسواق الحديد، في شهر سبتمبر، على جميع المتاعين، إثر خلفية التراجعات الجماعية لأسعار الخامات العالمية، بداية من الخردة، وحتى خام الحديد والبيليت.

وتوقع المهندس محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن تشهد أسعار الحديد المحلية انخفاضا في تسليمات سبتمبر المقبل، إذا ما استمرت انخفاضات الأسعار في الخامات العالمية على ذات المنوال.

تراجع الخامات العالمية السبب

وبحسب تقارير البورصات العالمية، هبطت أسعار الحديد عالميا، خلال الأسبوع الماضي، إذا ما قورنت مع أول أسابيع أغسطس الحالي، كما تراجع خام حديد التسليح الصيني، من 171 دولار إلى 145.2 دولار.

تراجعات الحديد الصيني، تزامنت مع هبوط سعر الخردة التركية إلى 450 دولارا مقارنة بـ463.5 دولارا للطن في بداية أغسطس الجاري، وسجلت أسعار خام البيليت 630 دولارا للطن الواحد، مقارنة بـ660 دولارا للطن أول أغسطس الحالي.

متحور دلتا يثير مخاوف المنتجين

هبوط الأسعار العالمية، جاء مدعوما بحالة عدم اليقين المسيطرة على الأسواق العالمية للمعادن، بسبب انتشار سلالة متحور دلتا، ما قاد نحو تقلص الطلب على الحديد بشكل نسبي.

ووفقا لما قاله مدير غرفة الصناعات المعدنية لـ«الوطن»، فإنه حال استمرار الأسعار العالمية في الهبوط على النحو الحالي، فإن قيمة الانخفاض لن تقل عن 500 جنيها في الطن، موضحا أن أسعار الحديد في سبتمبر أمام سيناريوهان، إما تثبيت السعر أو خفضه.

وأضاف: لا يمكن اتخاذ قرار بخفض السعر دون مراعاة موقف المخزون من الخامات الذي جرى استيراده خلال فترة ارتفاع الأسعار، لكن أعتقد أن تراجع الأسعار العالمية سينعكس بكل تأكيد على السوق المحلية، إذا ما استمر الهبوط.

وأكد حنفي، أن السوق المحلية تشهد ركودا واضحا، حيث تراجع الطلب بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، خاصة من جانب الأفراد، الذين يمثلون أكثر من ثلث الطلب المحلي على حديد التسليح.