48 يوما من الاستقرار.. أسعار الحديد اليوم الأحد 18-7-2021 في مصر

شهدت أسعار الحديد اليوم الأحد 18 يوليو 2021، استقرارا ملحوظا في محافظات مصر كافة، وهو الاستقرار الذي بدأ قبل 48 يوما من الآن، وأرجعته الشعبة العامة لمواد البناء في الغرف التجارية، إلى استقرار أسعار المواد الخام على الصعيد العالمي، بعد فترة شهدت فيها أسعار الخام ارتفاعات كبيرة عالميا، ما أثر بدوره على الأسعار في الأسواق المحلية.

أسعار الخامات عالميا

وتذبذبت أسعار الخامات عالميا، اليوم الأحد 18 يوليو 2021 مقارنة بأمس السبت، ليباع خام الحديد بـ220 دولارا، وفحم الكوك بـ210 دولارات، وجاء سعر خردة الصاج بـ484.5 دولار، والبليت بـ665 دولارا، بينما جاء سعر حديد التسليح بـ735 دولارا، ولفائف أسلاك بـ820 دولارا، وجاءت المسطحات بـ930 دولارا.

أسعار الحديد اليوم الأحد 18 يوليو 2021

وترصد السطور التالية أسعار الحديد اليوم الأحد 18 يوليو 2021، حيث يأتي حديد عز على رأس القائمة بأعلى سعر، بينما جاءت 5 شركات الأقل سعرا لشراء الحديد بقيمة 14300 جنيه للكن، والأسعار كما يلي:

- سجل سعر حديد «عز» للتسليح قيمة 14600 جنيه للطن، وهو السعر الأعلى في السوق مقارنة بباقي الشركات التي تبيع الحديد مدعومًا بالخامة.

- سجل سعر حديد تسليح شركة بشاي قيمة 14500 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد شركة العتال قيمة 14450 جنيهًا للطن.

- سجل سعر حديد شركة المراكبي قيمة 14300 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد شركة عطية قيمة 14300 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد شركة سرحان قيمة 14300 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد شركة المراكبي قيمة 14300 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد شركة المصريين قيمة 14500 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد شركة العشري قيمة 14300 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد شركة مصر استيل قيمة 14350 جنيهًا للطن.