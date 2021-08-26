مدير تنفيذ مشروع القاهرة الخديوية: نعمل لإعادة المناطق لأصلها على حساب الدولة

واصل برنامج «الحياة اليوم» سلسلة حلقاته عن إنجازات الجمهورية الجديدة من مشروع تطوير القاهرة الخديوية ومجرى العيون ومثلث ماسبيرو، إذ رصد الاستعدادات لتحويل قلب القاهرة لمتحف ومزار سياحي مفتوح بعد إعادتها لطبيعتها الأثرية والتاريخية.

عبدالعال: نطور الواجهات ونزيل التعديات ونرمم ما أتلفه الزمن

وقال المهندس وليد عبدالعال، مدير تنفيذ مشروع القاهرة الخديوية، إن القاهرة الخديوية كانت تلقب بـ«بارريس الشرق»، ولذا تعمل الحكومة المصرية على إعادة رونقها وإزالة كافة التعديات هناك، «شغالين في مشروع كبير ينقسم لأكثر من 5 جهات، منها تطوير الواجهات وإزالة التعديات عليها وكذا المحلات وترميم ما تلف بسبب مرور السنوات، وإعادة الشئ لأصله بشكل أوسع على حساب الدولة».

عبدالعال: «إحنا بنطور مسارات الشوارع وأماكن الجلوس والتشجير»

وأضاف «عبدالعال»، خلال فيديو مسجل نشره البرنامج الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، أنه يجرى إعادة تنسيق كافة أشكال الواجهات ومبردات الجو عليها، وتركيبها بشكل أفضل مما كانت عليه سابقا، «فيه قبب مباني بنعيد دراستها إنشائيا وأسباب تواجدها، وبنعمل تطوير حضاري للشوارع، لأن القاهرة الخديوية أساسًا للمشاه، وفيه خطة للدولة لتقليل الضغط على مسارات وسط البلد، وإحنا بنطور مسارات الشوارع وأماكن الجلوس والتشجير».

عبدالعال: «فيه مباني باقي عليها 4 سنين وهتدخل الـ100 سنة.. هتتسجل كأثر دولي»

و لفت إلى أن المرحلة الأولى من أعمال التطوير بدأت في شارع طلعت حرب وميدان مصطفى كامل وشارع قصر النيل حتى ميدان الأوبرا، وستبدأ المرحلة الثانية من أعمال التطوير في ميدان الأزبكية، «عملنا حصر تاريخي من كل جهات الدولة وخرجنا تقرير مفصل لنطاق عمل المشروع والأماكن الأثرية وأنوع التعديلات في التطوير، وفيه مباني باقي عليها 4 سنين وهتدخل الـ100 سنة، وستسجل كأثر دولي».

صبحي: «الناس بيساعدونا جدا.. دلوقتي شغالين في شارع قصر النيل وميدان مصطفى كامل»

فيما أوضح المهندس محمد صبحي، المدير التنفيذي لمشروع القاهرة الخديوية، أنه يعمل في المنطقة منذ أكثر من شهرين، وبدأ العمل في ميدان طلعت حرب وجرى وضع السقالات وإنجاز تعديل واجهات المنازل والمحلات، «الناس بيساعدونا جدا، ودلوقتي شغالين في شارع قصر النيل وميدان مصطفى كامل، وأنا عاشق للقاهرة».

صبحي: «هيكون فيه مسارات لذوى الهمم وإناره لواجهات المباني»

وأكد خلال تصريحات له بالبرنامج أنه عمل من قبل في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وفيها يجرى بناء دولة جديده، وفي القاهرة الخديوية يجرى تطوير المباني هناك حتى تعود ذكريات القاهرة الخديوية بشكلها الجديد، «هنعيد الشئ لأصله، وهيكون فيه تطورات جديدة مسار للعجل من ميدان مصطفى كامل وقصر النيل وشارع طلعت حرب، وهيكون فيه مسارات لذوى الهمم وإناره لواجهات المباني».

وتابع: «معانا فوق الـ400 عامل من مهندسين ومشرفين وعمالة، وبنخاطب الحي بإزالة التعديات علشان نقدر نشد السقالات، وكل مبنى بنعتبره مشروع لوحده بسبب التناسق القديم، وكل عمارة وعقار طراز إيطالي وإنجليزي، وبنشوف مدارس مختلفة».