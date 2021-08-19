اتحاد شباب الجمهورية الجديدة يدعو الشباب للتبرع بالبلازما (صور)

دعا اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، الشباب بالتبرع ببلازما الدم ضمن المشروع القومي للتبرع ببلازما الدم الذي أطلقته وزارة الصحة والسكان في يوليو الماضي، ويأتي هذا المشروع ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصنيع لمشتقات البلازما.

بالبلازما تدخل في كثير من الصناعات الدوائية

وأضاف الاتحاد: "تأتي أهمية هذا المشروع من أهمية البلازما واستخدامها في كثير من الصناعات الدوائية بالإضافة إلى دخولها في علاج الكثير من الأمراض المزمنة وأمراض الكلى والكبد والحروق، ويوفر التصنيع المحلي للصناعات الدوائية الكثير على الدولة المصرية من استيراد لهذه الأدوية وتحقيق قدر جيد من الأمن القومي الصحي لمصر بدلًا من الاعتماد على الخارج في ظل الظروف الصحية التي فرضتها جائحة كورونا على العالم أجمع".

وأشار الاتحاد إلى أن "التبرع بالبلازما هو مسؤولية مجتمعية مثله مثل التبرع بالدم، بالإضافة إلى إفادته للمتبرع من تنشيط النخاع العظمي لإنتاج خلايا دم جديدة وتنشيط أجهزة الجسم التي تجدد خلايا البلازما غير أن البلازما يتم تعويضها داخل جسم المتبرع خلال 48 ساعة، ويستفيد المتبرع من إجراء فحص طبي شامل مجاني يشمل جميع الأمراض والفيروسات".

اتحاد شباب الجمهورية الجديدة

ويسعى اتحاد شباب الجمهورية الجديدة للارتقاء بمستوى المشاركة الشبابية في العمل الوطني جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة، والاستفادة من الأفكار والخبرات والطاقات العظيمة للشباب المصري.

ويدعو اتحاد شباب الجمهورية الجديدة الشباب المصري للتبرع بالبلازما والمشاركة في المشروع القومي لإنتاج البلازما وإنجاح التجربة المصرية في التصنيع الدوائي وإنقاذ الآلاف من المرضى وتقليل تكلفة العلاج كواجب وطني وكوازع داخلي، لمساعدة أبناء الوطن الواحد ولتحقيق الاكتفاء لمصر في كافة المجالات وخاصةً في المجال الصحي.

المراكز المخصصة لاستقبال المتبرعين بالبلازما

وأعلنت وزارة الصحة عن المراكز المخصصة لاستقبال المتبرعين بالبلازما في المحافظات وهم 6 مراكز. المركز القومي (مركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما) بالعجوزة محافظة الجيزة، والمركز الإقليمي لنقل الدم وتجميع البلازما بالعباسية محافظة القاهرة، والمركز الإقليمي لنقل الدم بمدنية دار السلام محافظة القاهرة، والمركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة الإسكندرية، والمركز الإقليمي لنقل الدم بطنطا، والمركز الإقليمي لنقل الدم بالمنيا.

وأضافت الوزيرة أن جميع المراكز مميكنة وعلى أحدث الطرازات الطبية والتكنولوجية ووفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وبإشراف خبراء من المنظمة ذاتها تمهيدًا لاعتمادها المراكز دوليًا. ويقوم الفريق الطبي داخل المراكز بتوضيح كافة المعلومات عن عملية التبرع والإجابة على استفساراته وتوضيح مراحل عملية التبرع من المرور بالتسجيل ثم الفحص والكشف الطبي مرورًا بعملية التبرع من خلال جهاز حديث يقوم بسحب البلازما وفصلها عن الدم أوتوماتيكيًا وفق أحدث المعايير التكنولوجية والطبية للأجهزة عالميًا. ويتم تلقي استفسارات المواطنين عن المشروع القومي للتبرع بالبلازما على الخط الساخن 15335.

يعد هذا المشروع أحد المشروعات القومية الهامة للدولة المصرية والتي تسعى الدولة فيها لتحقيق الأمن القومي الصحي لمصر وعدم الاعتماد على الدول الأخرى في استيراد الأدوية الضرورية، والتي تعالج أمراض لا تنتظر مسألة توفير الدواء خارجيًا في ظل تعرض الدول لجائحة كورونا وصعوبة عمليات الاستيراد.

ويستطيع المتبرع بالبلازما أن يغطي احتياجات ثلاثة مرضى، ويستفيد المتبرع من الفحص الطبي المجاني وتجديد الخلايا المسؤولة عن إنتاج الدم والبلازما في جسمه.