وزير القوى العاملة: الجمهورية الجديدة طموح وعمل وتغيير في فكر الشباب

واصل محمد سعفان وزير القوي العاملة، جولاته الميدانية لليوم التالي علي التوالي بمحافظة بورسعيد، حيث شهد ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان ختام مبادرة السلامة والصحة المهنية في مجال الطاقة، وسلم شهادة تقدير لشركة «إيجيبشان» لإنتاج الكهرباء لمراعاتها السلامة والصحة المهنية، وذلك بحضور سهير الليثي رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة، والسيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، ومحمد منتصر مدير عام إدارة السلامة بالوزارة.

وأكّد سعفان، أهمية نشر ثقافة وسلوك السلامة والصحة المهنية في المجتمع، لما لها من دور كبير في الحفاظ على رأس المال البشري، والحفاظ على المعدات وأدوات الإنتاج، بما له من أكبر الأثر على ازدهار الاقتصاد القومي.

وشدد وزير القوى العاملة، على أنَّ الوزارة تعمل تعمل جاهدة على نشر هذه الثقافة المهمة بين أوساط المجتمع، كي تتحول إلى سلوك حياتي وواقع معاش لكل فرد في بيته وبيئة عمله، باعتبار أنَّ السلامة والصحة المهنية ليست مجرد تجهيزات ومعدات والالتزام بتعليمات، بل هي سلوكٌ لكل فرد يحيا به ويتعايش ويتفاعل معه.

وأضاف سعفان، «نسعى كى يكون لدى كل مواطن القدر الكافي والوعي اللازم بأهمية السلامة والصحة المهنية في الحفاظ على رأس المال البشري والمادي، فاهتمامنا يتمثل في الحفاظ على الإنسان والبنيان، باعتبارهما قُطبي العملية الإنتاجية، لافتًا إلى أنَّ الشعب أقوى مدافع عنها، باعتباره السد المنيع والحصن الحصين للدولة، خاصة أنَّ الحفاظ على الوطن هو مسؤولية الجميع».

وأشار إلى أنَّ مبادرة «اعرف واحمي نفسك» على أرض بورسعيد، خصصت لعمال المصانع والشركات وتثقيفهم وتعريفهم بأمور السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، كما تعودهم على أسلوب السلامة في منازلهم وحياتهم اليومية لتحقيق مزيد من الحماية والأمان لهم ولاسرهم، تتوارثه الأجيال جيل بعد جيل كعلم وأسلوب فني متطور بتطور الأحداث والمواقف.

توزيع ماكينات خياطة و«شنط عدة» لخريجي أوائل مراكز التدريب المهني والوحدة المتنقلة

وأوضح أنَّ كل المبادرات التي تقوم بها الوزارة في جميع المحافظات تحتوي برامجها على جرعات وعي وتثقيف حول كل الأمور التي تهم مجتمع العمل والعمال من مختلف الجوانب.

ووجه إدارات التفتيش بالمديرية التي تختص بالسلامة والصحة المهنية بتواجدها في المصانع والشركات العاملة في الدورات المعدة لذلك، وتحمل المسؤولية والالتزام بما نص عليه القانون من حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال وتعريف العمال بذلك بشكل مستمر.

وأضاف أنَّ العمالة غير المنتظمة وضعت لها آليات جديدة لصرف منح دورية تقدمها الوزارة للعمالة المسجلة فيها، بانتظام وبشكل دوري لرعايتها اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، كما استحدثت الوزارة منظومة تأمين جديدة على حياة العمال يصرف العائد منها في حالات العجز الجزئي والكلي والوفاة، كما أنَّه تمّ بالتعاون مع هيئة التأمينات الاجتماعية في إطار بروتوكول تم توقيعه، بحيث يكون هناك نظام تأمين مباشر من العامل على نفسه من خلال مكاتب التأمين على مستوى الجمهورية من أجل العامل والمواطن المصري وخدمته.

سعفان: السلامة والصحة المهنية ليست تجهيزات بل سلوك

وأكّد وزير القوى العاملة، أنَّ المبادرات الرئاسية والتي تمّ إطلاقها وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة»، المشروع الأول على مستوى العالم، وجهت الوزارات والهيئات بتوفير حياة كريمة للمواطن كل في مجال عمله، مشيرًا إلى أنَّه من الفئات الأولي بالرعاية فئة العمالة غير المنتظمة والتي تم عمل وثيقة التأمين على الحياة لهم وإطلاقها منذ البداية من محافظة بورسعيد لرعاية العمالة والصيادين بالمحافظة، مشددًا على أهمية الحرص على تجديدها باستمرار في الأوقات المحددة لذلك لتوفير أقصى قدر من الحماية والرعاية لهم ولذويهم.

كما وجه وزير القوى العاملة، بالاهتمام بالمواطن والعامل المصري، ورفع شأنه ومستواه، من كل النواحي المهنية والاجتماعية والصحية، سواء في قرى المحافظات أو مدنها، واستحداث مبادرات جديدة توفر مزيد من الرعاية له، مؤكدا أن هذا ما نراه على أرض الواقع حاليا في المناطق التي كانت مهمشة من مشروعات مياه شرب وصرف صحي، وكهرباء، وطرق، ومدارس، بما يعيد الحق للمواطن المصري ليحيا حياة كريمة، ذلك العامل الذي لطالما راهنت عليه وعلى قدراته وإمكانياته التي تحدث الفارق في أي مكان عمل وتواجد فيه، والمهتم دائما برفع اسم ورأيك مصر عالية خفاقة ويكتب اسمها في قوائم المجد والتقدم.

وقال سعفان، في تصريحات صحفية، إنَّ الجمهورية الجديدة هي طموح وعمل، وتغيير في فكر الشباب على العمل والاجتهاد، ورفع قدرته على تحقيق أحلامه، مشيرا إلى أنَّ «الحلم الذي لطالما حلمنا به أصبح حقيقة، وتم توفير مزيد من فرص العمل للشباب في المشروعات القومية في مختلف المهن، والعمل على إزالة العقبات أمامه وحل المشكلات على قدر المستطاع لتحقيق حلمهم وحلم بلدهم مصر».

ومن جهته، نوه اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إلى أنَّ وزير القوى العاملة أوفي بوعده باستكمال منظومة رعاية العمالة غير المنتظمة والصيادين بالمحافظة، وتم تسجيل أعداد جديدة من المشروعات القائمة وعمل وثائق تأمين على الحياة لإعداد المسجلة توفير تغطية تامينية بلغت 100 ألف جنيه.

وأضاف أنَّ المحافظة تحولت من بلد تجارية إلي منطقة صناعية كبري، وتعتبر مصدر جذب للعمالة من مختلف المحافظات المجاورة، توفر مزيد من فرص العمل للشباب تليق باسم مصر والعامل المصري، بما يتناسب مع التقدم الذي وصلت إليه الدولة المصرية في البناء والتعمير بثقة كاملة من القيادة السياسية في قدرات وإمكانيات العامل المصري القوي والذي نقل الدولة من حال إلى حال أفضل يشهد به العالم أجمع.

بدوره، قال السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، إنَّ السلامة والصحة المهنية أصبح لها مفهوم جديد، تحاول الوزارة توعية العاملين في القطاعات المختلفة به من خلال العديد من المبادرات ومنها مبادرة «اعرف واحمي نفسك»، التي تتمّ على أرض المحافظة حاليا، من أجل الحفاظ على العامل المصري، وتوفير بيئة عمل آمنة للشباب في مختلف قطاعات العمل داخل المحافظة، حتى يعمل كل عامل في محيط عمله بارتياح وطمأنينة، في ظل اقتصاد قومي مزدهر بما فيه من قوى بشرية.