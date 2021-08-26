مدحت حبيب: سأتفرغ للعمل الخيري عند عودتي لمصر

قال الدكتور مدحت حبيب، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، الذي يعيش في الإمارات منذ 40 عامًا، إن حاكم الشارقة، أنشأ ما يعرف بـ«مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية»، وهي تراعي أصحاب الهمم، لافتًا إلى أن المدينة بها قسم جراحة زراعة القوقعة، وكان يشرف على متابعة علاج الأطفال في المدينة.

وأضاف «حبيب»، في لقاء مع برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، أنه أحد أحلامه أن يعود إلى مصر ويتفرغ للعمل الخيري، موضحًا: «لما بنزل مصر وبشوف ناس كتير في حاجة إلى هذا العمل، وهذه المساعدات، يتولد لدي شعور داخلي بالمساعدة في هذا المجال».

عمليات بالمجان لغير القادرين

ووجه الإعلامي أحمد فايق، دعوة إلى الدكتور «حبيب» باسم مؤسستي «مصر تستطيع»، و«اسمعونا فيه أمل»، لإجراء عدد من العمليات الجراحية بالمجان لغير القادرين، الأمر الذي وافق عليه حبيب ورحب به.

وأضاف الطبيب المصري المقيم في الإمارات: «حتى لو رجعت مصر، مش هنسى الشارقة، وعمري الذي عشته فيها»، مشيرًا إل أن حاكم الشارقة، نفذ الكثير من المشروعات الكبيرة والمهمة التي تنفع الناس.

تقرير يعرض مسيرة الطبيب المصري

وعرض البرنامج، تقريرًا متلفزًا عن مسيرة الدكتور مدحت حبيب، بداية من صغره، عندما قرر أن يدرس الطب، بعد تعرضه لإصابة في اللوز، وبعدها درس الطب في جامعة القاهرة، ثم انتقل إلى لندن لدراسة الطب، وبعدها انتقل إلى الشارقة في الإمارات العربية المتحدة.

وخلال التقرير، أشاد الدكتور إسكندر حبيب، بذكاء تلميذه الدكتور مدحت حبيب، مشددًا على أنه مجتهد ويحب مهنة الطب، وفي الإمارات يتمسكون به بشدة.