مدحت حبيب عن حاكم الشارقة: «يعرف عن مصر حاجات مكنتش أعرفها»

قال الدكتور مدحت حبيب، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وطبيب حاكم الشارقة، إنه التقى بصاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عن طريق المهنة ذاتها، إذ كانت إحدى أميراته تحتاج لإجراء عملية جراحية للوذتين، وجرى اختياره لإجراء العملية، وهذه كانت بداية معرفته بالأسرة الحاكمة في الشارقة.

حاكم الشارقة لديه معرفة بكل شوارع مصر

وأضاف «حبيب»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم، أنّ حاكم الشارقة لديه معرفة بكل شوارع مصر، «عارف حاجات كتير أنا نفسي مكنتش عارفها»، لافتا إلى أنه كان يحكي له فترة ذكرياته عن القاهرة، وذهابه للجامعة، ولقاءه للأساتذة، «يعرف عن مصر أكتر مني ومنك».

«القاسمي» يحب اقتناء الصور وتبرع بمراجع بعد حريق المجمع اللغوي

وأشار استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وطبيب حاكم الشارقة، إلى أن «القاسمي» أطلعه على صور لمنطقة «منيل الروضة»، وأماكن كثيرة في مصر القديمة، «أماكن لم أراها من قبل»، حيث كان يحب اقتناء هذه الصور، بجانب اقتناءه الكتب والمراجع، وعند حريق المجمع اللغوي بالقاهرة، تبرع بنسخ ومراجع اٌتلفت بسبب النيران.

سر نجاح الإمارات

وأوضح أن سر النجاح في الشارقة والإمارات عموما، هو النظام، واستخدام كل الوسائل الحديثة في كل المجالات، سواء الطب أو الاقتصاد أو تنظيم الشوارع أو البناء، «مستوى أرقى من أوروبا»، لافتا إلى أن احترام النظام والقانون شيء مهم، «محدش بيجبرك على شيء»