تفاصيل تطوير «مثلث ماسبيرو».. شقق سكنية ومولات وأماكن ترفيهية

واصل برنامج «الحياة اليوم» سلسلة حلقاته عن إنجازات الجمهورية الجديدة من مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وسيضم شقق سكنية فاخرة ومولات وأماكن ترفيهية.

صديق: «كنا بنيجي نقعد مع الناس على القهوة لحد الفجر ونسمع منهم احتياجاتهم»

وقال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن الصندوق قام بإنشاء بدائل مختلفة على المواطنين في تطوير كافة المناطق على مستوى الجمهورية، حيث إنه وفيما سبق كان يتم عرض حل واحد على المواطنين، وفي حال عدم تقبلهم لم يكن ليتم التطوير، «كنا بنيجي نقعد مع الناس على القهوة لحد الفجر ونسمع منهم إيه اللي عايزينه، وكله اتراضي، وخدنا رغبات الناس وحطناه في استمارات».

صديق: 915 أسرة تريد العودة إلى مثلث ماسبيرو بعد تطوير المنطقة

وأضاف «صديق»، خلال فيديو مسجل نشره البرنامج الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، أن 915 أسرة تريد العودة إلى مثلث ماسبيرو بعد تطوير المنطقة بالكامل، وسيتم توفير شقق بديله لهم، وفيه 10 أسانسيرات ومداخل رخام، ومحدش هيقدر يفرق بين العمارات، وهيرجعوا بنهاية ديسمبر».

وأوضح أن مثلث ماسبيرو، على مساحة 74 فدان بالكامل، ونعمل على تطوير 40 فدان منها، والأولوية في العمل لإعادة الأهالي مرة أخرى بعد انتهاء التطوير، «الأراضي كلها هنا ملك أفراد، ودفعنا فلوسها كدولة بسعر السوق، وفيه قطع أراضي ملك لشركات سعودية وأماراتيه، وفيه 1305 قطعة أرض اشتريناهم من أصحابها بسعر المتر في الوقت الحالي، وأعلي ارتفاع لن يتجاوز الـ120 متر، وأقصي شئ 40 دور فقط».

وأكد أنه ووصولا لـ2030 سيصل المواطن إلى حالة من الرضا الكامل جراء كافة المشروعات التي جرى إنجازها وتنفيذها، «أنا راضي بأقل من 50% من الرضا بالرغم أننا طبقنا الخطة الموضوعه مسبقا بنسبة وصلت 100%».