مدير تطوير العشوائيات: تغيير اسم الصندوق إلى «التنمية الحضارية» قريبا

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن تغيير اسم الصندوق ليسمى صندوق التنمية الحضارية، يأتي بعد الانتهاء من تطوير العشوائيات في مصر، لافتا إلى أن تطوير العشوائيات غير الآمنة وغير المخططة، كانت مرحلة، ولكن حاليا سيتم التركيز على تطوير الأراضي المختلفة في كثير من المحافظات.

وأضاف «صديق» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المواجهة» المذاع على قناة «extra news» الفضائية، اليوم الخميس، وتقدمه الإعلامية لما جبريل، أنه سيتم الإعلان عن مصر خالية من العشوائيات غير الآمنة قريبا، في ظل عمل المجتمعات العمرانية الجديدة من أجل تسليم 42 ألف وحدة لإنهاء العشوائيات في مصر.

وتابع المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات بقوله: «مفيش حاجة اسمها مناطق مش آمنة في مصر، وده هيكون بتكلفة 318 مليار جنيه على 10 سنوات، وهنعمل هيئة اقتصادية من أجل تحقيق أرباح، عشان نصرف على مشروعات الهيئة كلها، من خلال وضع منظومة اقتصادية رابحة، والدولة هتسوق المشروعات بعد ما ترفع كفاءة الأماكن وهنطور عواصم المحافظات عشان تحقق أرباح بجانب المشروعات الخدمية».

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن هناك مشروعا يضم 2550 وحدة سكنية تم الانتهاء منه بالفعل، كما أن هناك مشروع آخر يضم 4416 وحدة سكنية، قاربنا على الانتهاء منه، إلى جانب مشروع الإنتاج الحربي، الذي يضم 4800 وحدة، فضلا عن مشروع حدائق أكتوبر الذي يضم 2500 وحدة، بالإضافة إلى مشروع حلايب وشلاتين، الذي يضم 2000 وحدة، لافتا إلى أن كل تلك المشروعات أوشكت على الانتهاء من كل أعمالها.