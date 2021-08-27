نادي بنها يستعد لاستقبال الجمعية العمومية أكتوبر المقبل

يشهد نادي بنها الرياضي، استعدادات مكثفة خلال شهر سبتمبر المقبل، لبدء إجراءات الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة جديد للمجلس، عقب انتهاء فترة المجلس الحالي برئاسة المحاسب أحمد برهومة، الذي تولي إدارة النادي لمدة 4 سنوات منذ عام 2017 ميلاديا، حيث من المقرر عقد اجتماع لمجلس الإدارة الحالي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلان الجدول التفصيلي للانتخابات المزمع عقدها نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري، من خلال الجمعية العمومية المقرر الدعوة لعقدها يوم 29 أكتوبر المقبل.

فتح باب الترشيح لانتخابات نادي بنها الرياضي 11 سبتمبر

وكشفت رضوى الشافعي عضو مجلس إدارة نادي بنها الرياضي، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه من المقرر عقد اجتماع لمجلس الإدارة الحالي برئاسة المحاسب أحمد برهومه، لبدء إجراءات الانتخابات والتي ستبدأ كالتالي وفق المعلن حتى الآن:

- نشر إعلان رسمي بإحدى الجرائد القومية يوم 10 سبتمبر المقبل، بموعد فتح باب الترشح للانتخابات والأوراق اللازمة للترشح وكيفية إجراء الانتخابات.

- من 11 إلى 17 سبتمبر المقبل، فتح باب الترشح للانتخابات لمدة أسبوع مع إعلان مواعيد الطعون والكشوف النهائية للمرشحين والتنازلات وغيرها من الإجراءات اللازمة لعقد الجمعية العمومية.

- عقد الانتخابات في 29 أكتوبر القادم.

مجلس إدارة نادي بنها يتكون من 10 مقاعد

وأوضحت رضوى الشافعي، عضو مجلس إدارة نادي بنها في تصريحاتها، أن الانتخابات تجري لاختيار مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات من 10 أعضاء مقسمين كالتالي:

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة

أمين صندوق

5 أعضاء فوق السن من 35 سنة فأكثر

عضوين تحت السن من 18 سنة إلى 35 سنة

وأشارت إلى أن الجمعية العمومية المسجلة تبلغ 15 ألف عضو، وكل من لهم حق التصويت في الجمعية العمومية المقبلة المسددين للاشتراكات حتى الآن يصل عددهم نحو 8 آلاف عضو.

استكمال الجهاز الفني الجديد لفريق كرة القدم بعد صعوده للممتاز ب

من ناحية أخرى، قالت عضو مجلس إدارة نادي بنها الرياضي، إنه جرى استكمال الهيكل الجديد لجهاز فريق كرة القدم الأول بالنادي، والذي صعد لدوري الدرجة الثانية ب من دوري الدرجة الثالثة للموسم الجديد، بعد 6 سنوات من الغياب، مشيرة أن الجاهز الفني الجديد بقيادة الكابتن عيد مرازيق، مديرا فنيا للفريق، والكابتن محمد رمضان مدربا عاما، والدكتور مصطفى عبدالله مدربا للفريق، والكابتن عبدالحميد علي مدرب حراس مرمى، والدكتور محمد مصلحي مخطط أحمال، وجهاز طبي من الدكتور محمد عاطف طبيبا للفريق، والدكتور محمود مجدي أخصائي إصابات الملاعب والتأهيل، والكابتن أحمد توفيق علاج طبيعي ومدلك الفريق، ومحمد أبو فاطمة ومحمد مجدي عمال غرفة ملابس الفريق الأول، وحسام حسنى مديرا إداريا.