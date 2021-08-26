«نجل عمتها أنهى حياتها».. القبض على المتهم بقتل الطفلة ريتاج بقنا

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، من إلقاء القبض على المتهم بقتل الطفلة ريتاج، إذ كشفت التحقيقات التي باشرتها قوات المباحث، أنّ أحد أقارب المجني عليها وتحديدا نجل عمتها، وراء ارتكاب الجريمة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لاستكمال التحقيقات لمعرفة سبب ارتكابه الجريمة المروعة التي خلعت قلوب سكّان المحافظة.

النيابة تصرّح بدفن جثمان المجني عليها

وكانت النيابة العامة بقنا، صرّحت مساء أمس، بدفن جثة الطفلة المجني عليها، وذلك عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعدما عثر الأهالي بالقرب من جمعية بمركز قوص جنوبي قنا، على جثة الطفلة ريتاج، وتعرّضت للخنق، وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة، وجرى توجيه تهمة القتل العمد للمتهم عقب القبض عليه.

الطفلة تعرّضت للضرب على الرأس والخنق

وعقب إبلاغ الأجهزة الأمنية بالمحافظة، وحضور فريق من رجال المباحث، جرى نقل جثمان المجني عليها إلى المشرحة، لإصدار بيان الصفة التشريحية وسبب الوفاة، وكانت التقارير الطبية الخاصة بالطفلة الضحية، كشفت أنّ الجثة التي عثر عليها لطفلة ملقاة بجوار جمعية بقوص، بها شبهة جنائية، وذلك بعد العثور على وجود آثار خنق في الرقبة وضربات على الرأس.

بداية اكتشاف الواقعة ومعاينة الجثة

وتعود بداية اكتشاف الواقعة، إلى تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، من غرفه عمليات النجدة بالمحافظة، يفيد بالعثور على جثة طفلة تدعى ريتاج حسن عاشور، وتبلغ من العمر 11 عامًا، بجوار جمعية تنمية المجتمع بقرية المخزن التابعة لمجلس قروي الحراجية بقوص.

وكان الجثمان بدا عليه آثار ضرب وخنق، فيما يوحي بأن المجني عليها تعرّضت للضرب المبرح، قبل أن تلقى مصرعها بعد خنقها باستخدام قطعة قماش، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يدي المتهم، الذي ضبطته قوات الأمن بقنا، وتبيّن أنه تربطه بها صلة قرابة، فيما لا يزال الدافع وراء ارتكاب الجريمة غامضا حتى الآن، وتحاول قوات الأمن الوقوف على ملابسات وأسباب الواقعة.