نيابة قنا تصرح بدفن جثة الطفلة «ريتاج».. مخنوقة بقطعة قماش حمراء

صرحت النيابة العامة في مركز قوص، بمحافظة قنا، مساء اليوم الأربعاء، بدفن جثة طفلة عثر عليها بجوار جمعية قرية «المخزن»، مخنوقة بقطعة قماش حمراء، وذلك بعد معاينة الطب الشرعي للجثة، وإعداد تقرير تفصيلي بأسباب وملابسات وفاة الطفلة.

وقال مصدر أمني إن معاينة مفتش الصحة أثبتت أن الطفلة تعرضت للضرب المبرح، وتم خنقها بقطعة قماش حمراء، كما أن الجمجمة بها أجزاء محطمة.

جثة بجوار جمعية

وعثر الأهالي والأجهزة الأمنية على جثة طفلة ملقاة بجوار جمعية قرية «المخزن»، بمركز قوص، جنوب محافظة قنا، مساء أمس الثلاثاء، حيث تلقى مرفق إسعاف قنا بلاغاً يفيد بعثور الأهالي على جثة طفلة تُدعى «ريتاج حسن»، 13 سنة، ملقاة بجوار جمعية القرية.

وتبين من التحريات وإفادات شهود العيان أن الطفلة خرجت من بعد عصر يوم أمس، في طريقها إلى مكتب تحفيظ القرآن «الكُتاب»، ولكنها لم تعد إلى منزل أسرتها، وأكد شهود عيان أن والدتها كانت في حالة ذهول بسبب تغيب طفلتها، ثم دخلت في غيبوبة بعد علمها بوفاتها.

نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفي قوص المركزي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، حيث كلفت المباحث بالتحري حول الواقعة، وتفحص الأجهزة الأمنية الكاميرات المركبة في شوارع القرية، لمعرفة خط سير الطفلة الضحية، للوصول لخيط يوصل إلى المتهمين بقتل الطفلة البريئة.

وخلال الأسبوع الماضي، شهدت محافظة قنا واقعة صادمة، بعد أن عثرت الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع الأهالي، على جثة شاب مذبوح داخل بئر مياه بقرية «فاو قبلي»، التابعة لمركز دشنا، حيث جرى إخطار اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، بالعثور على جثة الشاب، ويُدعى «نبيل دسوقي نور»، 32 سنة، مذبوحاً، داخل «بيارة مياه» بقرية «فاو قبلي» بدائرة مركز دشنا.

تم نقل الجثة إلى مستشفى قنا الجامعي، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة.