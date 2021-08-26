عادل حمودة: «الصحافة دلوقتي محتاجة تفكير جديد»

قال عادل حمودة، الكاتب الصحفي، إن تجربة «روزاليوسف» في عهده موّلت نفسها بنفسها دون تكليف المؤسسة مليما واحدا، حيث كانت تدفع 10 آلاف جنيه كإعلانات للتليفزيون، وتبيع 4 آلاف نسخة، تحصل شركات التوزيع على 35% من قيمه النسخ الموزعة، «قررت أن الـ10 آلاف جنيه تروح لطاقم التحرير».

حمودة: مشاكل المؤسسات الصحفية دفع ملايين الدولارات على ماكينات حديثة

وأضاف «حمودة»، خلال استضافته ببرنامج «60 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس، أن من مشاكل المؤسسات الصحفية دفع ملايين الدولارات للماكينات الحديثة وتغيير نظم الطباعة وشبكات التهوية دون الاهتمام بالطاقم التحريري، «الصحافة دلوقتي محتاجة لتفكير جديد».

وأوضح أن نزول الكاميرا إلى الشارع تحسم الجدل حول صدق الكلام، «الكاميرا بتغير رؤيتك عن الموضوع، واللي بيطلع يتكلم بالورقة والقلم ومعتمد على تليفون بيجيله محتاج وقت قوي علشان يتأكد من صدق الكلام، وعايز حد يشرح لنا بقلمه وبطريقته في الكتابة والاستايل بتاعه عن العاصمة الإدارية».

وأكد أنه يجب تطوير الأدوات بالإمكانيات المتاحة، وهو ليس بالأمر التعجيزي، كما يجب أن تدعم الصحف بتكلفة، «زمن الصورة بيحتاج لتليفزيون فيه صورة مش حد يتكلم ساعتين، وفي زمن الطباعة محتاجين حد يشرح ويدينا معلومات ويكتب بطريقة فيها سبق».