عادل حمودة يُحلل 2020 على المستوى السياسي الدولي: ماكرون خرج من قوقعته

تنبأ الكاتب الصحفي عادل حمودة، بأنه سيكون هناك تغير في اتجاهات وإستراتيجيات العالم بعد تغير القيادة في الولايات المتحدة الأمريكية وتولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية عقب خسارة دونالد ترامب في الانتخابات الأخيرة، موضحًا أن بايدن ذو خبرة محدودة، لكن الخلاف الحاد بين الجمهوريين والديمقراطيين أحد الأسباب التي ستؤثر على منطقة الشرق الأوسط وعلاقة إيران بدول الخليج، حيث إن إيران بدأت في التصرف بغطرسة وتهدد دول الخليج.

إيران بدأت في التصرف بغطرسة وتهدد دول الخليج

وأضاف «حمودة»، خلال حواره في برنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، الذي يُعرض على شاشة «cbc»، أنه يتوقع أن يكون هناك تساهل أكثر في ملف الاتفاق النووي مع إيران في ظل تواجد بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، فإيران بدأت في فرض شروطها قبل أن يتسلم بايدن الحكم وبدأت في إثارة البلبلة في المنطقة خاصة أن الحصار الذي فرض عليها أضعف من أذرعها.

إيران منحت «حزب الله» أكثر من 250 ألف صاروخ

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن إيران قد منحت حزب الله أكثر من 250 ألف صاروخ وسمحت له في الجنوب أن يقيم مصنعا للآلات التي تفجر الصواريخ، كما أن هناك صاروخا سقط في منطقة بالسعودية وهو صاروخ متطور من طراز الصواريخ البالستية وربما هذا يشكل تهديدًا واضحًا لدول الخليج مباشرة.

عام 2020 أتى بجو بايدن وهو ليس مؤهلًا لرئاسة الولايات المتحدة

وأوضح أنه لولا جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» لكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو شخصية هذا العام، ولكن في رأيه أن الناخب الأمريكي والأطقم الطبية هو شخصية هذا العام عالميًا، فعام 2020 أتى بجو بايدن وهو ليس مؤهلًا لرئاسة الولايات المتحدة، والناخب الأمريكي قام بترشيح بايدن ليس حبًا في بايدن وإنما كرهًا في ترامب.

عام 2020 شهد خروج إيمانويل ماكرون إلى خارج حدوده وقوقعته

وأشار إلى أن عام 2020 شهد خروج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى خارج حدوده وقوقعته، كما أن علاقة الرئيس عبدالفتاح السيسي بنظيره الفرنسي وزيارته الأخيرة إلى فرنسا جعلت الرئيس الفرنسي له تواجد في شرق المتوسط وأفريقيا وله دور مع اليونان وفي أزمة ليبيا، وتوقع أن يكون لفرنسا دور كبير من الدور الذي كانت عليه في السنوات الأخيرة بفضل هذا الخروج للرئيس الفرنسي ومشاركته في قضايا المحيط العربي والشرق أوسطي.

عام 2020 هو عام إساءة الإنسان للمناخ

وأوضح أن عام 2020 هو عام إساءة الإنسان للمناخ والذي ترتب عليه حدوث أكبر فيضانات في السودان، بركان الفلبين، ذوبان الجليد في أعلى معدلاته في القطب الجنوبي وحريق أستراليا، وهذا العام ارتبط بشكل أو بآخر بالبيئة من خلال التعامل مع بعض الأطعمة المضرة بالإنسان وهي مسألة جادة من الممكن أن تؤثر على البشرية بأكملها وهو ما كان سببًا في ظهور فيروس كورونا.