العائد مقدم.. كيف تستثمر 100 ألف جنيه في شهادات وودائع المصرف المتحد؟

تمنح البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، عددًا من التسهيلات بالاقتراض والأوعية الادخارية، التي تتلاءم مع احتياجات مختلف العملاء، لجذب المزيد منهم، وفي إطار حرص المصرف المتحد على جذب العديد من العملاء الجدد والحفاظ على العملاء الحاليين، يقدم البنك مجموعة مميزة من الباقات والأوعية الادخارية سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، لتناسب احتياجات العملاء في الحصول على عائد دوري مضمون على أوعيتهم الادخارية.

يأتي على رأس هذه المجموعة الودائع الإدخارية بالجنيه المصري، وشهادات الادخار، بعوائد تنافسية ومدد صرف متنوعة، من بينهم العائد الذي يصرف مقدماً، أي في اليوم التالي لربط الوديعة أو الشهادة، وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» التفاصيل الكاملة للودائع الادخارية، وشهادات الإدخار المقدمة من المصرف المتحد، ذات العائد المقدم، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد والمالية، على مدار الساعة.

التفاصيل الكاملة لشهادات الادخار ذات العائد المدفوع مقدمًا من المصرف المتحد

ـ يقدم المصرف المتحد شهادات الادخار الثلاثية بفائدة مقدمة، ويتيح الحصول على الشهادة بحد أدنى يبدأ من 1000 جنيه بالإضافة إلى أسعار فائدة تنافسية.

ـ معدل الفائدة من البنك: 7%.

ـ دورية الصرف: مقدمًا عند ربط الشهادة.

ـ نوع الفائدة: ثابتة.

ـ مدة الشهادات: 3 سنوات.

ـ الحد الأدنى للشراء: 5000 جنيه.

تفاصيل استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في شهادات الادخار الثلاثية ذات الفائدة المقدمة

يحصل العميل على عائد سنوي 7% أي 7000 جنيه سنوياً، أي ما يعادل 21 ألف خلال مدة الـ3 سنوات، عند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في شهادات الإدخار ذات العائد المدفوع مقدماً بالمصرف المتحد.

التفاصيل الكاملة للودائع ذات العائد المدفوع مقدمًا من المصرف المتحد

وأوضح المصرف المتحد أنه يتم ربط الوديعة بحد أدنى 20000 جنيه، ويصرف العائد في يوم العمل التالي لربط الوديعة، ويتحدد العائد وفقًا لمدة الوديعة كالتالي:

ـ الوديعة لمدة 3 أشهر عائد يصل إلى 5% سنويًا.

ـ الوديعة لمدة 6 أشهر عائد يصل إلى 5.5% سنويًا.

ـ الوديعة لمدة 9 أشهر عائد يصل إلى 6% سنويًا

ـ الوديعة لمدة 12 شهرًا عائد يصل إلى 7% سنويًا.

تفاصيل استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في الودائع ذات العائد المدفوع مقدماً

يحصل العميل على عائد 5% سنوياً، إذا كانت مدة الوديعة 3 أشهر، أي ما يعادل 1250 جنيه.

يحصل العميل على عائد 5.5% سنوياً، إذا كانت مدة الوديعة 6 أشهر، أي ما يعادل 2750 جنيه.

يحصل العميل على عائد 6 % سنوياً، إذا كانت مدة الوديعة 9 أشهر، أي ما يعادل 4500 جنيه.

يحصل العميل على عائد 7% سنوياً، إذا كانت مدة الوديعة 12 شهر، أي ما يعادل 7000 جنيه.