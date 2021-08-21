«المصرف المتحد»: «رواد النيل» تلقى 70 طلباً من الشركات لبرنامج تطوير صناعة الأثاث

تلقى مركز «رواد النيل» 70 طلباً لشركات أثاث صغيرة ومتوسطة للانضمام لبرنامج دعم صناعة الأثاث فى مصر، عقب أقل من شهر من تدشينه فى يوليو 2021، وذلك ضمن مبادرة «رواد النيل» التابعة للبنك المركزى المصرى وجامعة النيل الأهلية، وبالتعاون مع المجلس التصديرى لصناعة الأثاث.

يأتى برنامج دعم وتطوير صناعة الأثاث فى مصر ضمن برامج مراكز «رواد النيل» لتنمية سلاسل القيمة، والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، والمتخصصة فى تقديم الدعم الفنى والإدارى والتقنى للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال صناعة الأثاث المحلية.

ويستمر البرنامج لمدة 6 أشهر متصلة، ويضم فى دورته الجديدة ما يقترب من 30 شركة محلية متخصّصة فى صناعة الأثاث من الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تقدم من خلال مراكز «رواد النيل» لتنمية سلاسل القيمة 8 برامج تأهيلية وتدريبية متخصّصة فى مجالات: «التصميمات الحديثة ومتطلباتها، إدارة الابتكار، نقل التكنولوجيا، معايير الجودة، كيفية التوافق مع متطلبات الجودة والتجارة الإلكترونية، المواقع التسويقية المختلفة، آليات التسويق الرقمى وفن صياغة المحتوى، وكيفية إجراء بحوث السوق والدراسات للأسواق التصديرية المستهدَفة».

وفى نهاية مدة التدريب سيكون لدى الشركات، فرصة المشاركة والتعرّف على حلول مبتكرة ومتخصّصة فى صناعة الأثاث، فضلاً عن التوافق مع معايير الجودة العالمية والأنظمة التكنولوجية الحديثة التى تلائم متطلبات الأسواق الخارجية.

وفى هذا الصدد، قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن توطين الصناعة المصرية يحتاج إلى منهجية فى التعامل وليس مجرد منح حوافز للمنتجين أو تفضيل المنتج المحلى على مثيله المستورد، بل رفع جودة المنتج وتأهيله للمنافسة العالمية.

وأعرب «القاضى» عن أن ملف الصناعة يعد واحداً من الملفات المهمة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن الصناعة والتكنولوجيا هما الطريق الصحيح لتغيير هيكل الاقتصاد القومى.

وأوضح أن أحد أهم التحديات التى تواجه ملف التقدم الصناعى فى مصر هو تأهيل رواد الأعمال الصناعيين، سواء فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيداً بما تبذله الحكومة والمؤسسات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدنى من جهود كبيرة لتشجيع الصناعة المحلية ووضع أطر تنظيمية وتشريعات مختلفة لتوطينها وتعظيم أدائها فى الاقتصاد القومى، بهدف تحسين حياة المواطن.

الجدير بالذكر أن المصرف المتحد يمتلك 3 مراكز لـ«رواد النيل» بمحافظة الدقهلية لخدمة قطاع الدلتا، ومركزاً بمحافظة المنيا لخدمة قطاع الصعيد، بالإضافة إلى مركز جامعة النيل، حيث تتمثّل شروط التقدم للاستفادة من برنامج دعم وتطوير صناعة الأثاث فى مصر فى أن يكون مجال عمل الشركة المتقدمة فى مجال صناعة الأثاث أو أحد قطاعاته الفرعية، وأن تكون الشركات مصنّفة بشركات صغيرة أو متوسطة، وأن يكون للشركة المتقدمة سجل تجارى، ومرّ على تأسيسها أكثر من 3 سنوات.