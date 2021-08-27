عضو اللجنة البارالمبية بطوكيو: حمدتو سيفتتح الميداليات الفردية اليوم

قال محمد يحيى يوسف، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية بطوكيو، إن البعثة المصرية في اليابان سعيدة بسبب الحالة التي سببها الكابتن إبراهيم حمدتو، لاعب تنس الطاولة الذي يلعب بفمه وقدمه فقط، وحصوله على «أنيمشن» بجوار «لوجو» البطولة، ليكون أول لاعب في العالم يحقق ذلك، لافتا إلى أن حمدتو تلقى اتصالا من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وشكره وأثنى على مجهودته في اللعبة.

مباراة مرتقبة اليوم

وأضاف «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» على القناة الأولى اليوم الخميس، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيرة، أن حمدتو سيلاقي بطل الصين في تنس الطاولة اليوم في دور الـ16 ويسعى إلى أن يصعد دور الثمانية في بطولة طوكيو 2021 بعد أن شارك في البطولة البارالمبية في 2016 واكتفى بالأداء المشرف.

بعثة مصر في البطولة

وأوضح عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية بطوكيو، أن مصر تشارك بـ49 لاعبا ولاعبة يمثلون 8 ألعاب، تشمل الريشة الطائرة والمكفوفين والسباحة وتنس الطاولة، وسط أحلام لتحقيق ميداليات متعددة، مشيرا إلى أنه يتوقع فوز حمدتو اليوم، ليكون صاحب أول ميدالية فردية مصرية في هذه البطولة، بجانب الرباع المصري في رفع الأثقال، شريف عثمان، الذي سيكون حاصلا على الميدالية الخامسة له، وكذلك اللاعبة رحاب محمود، التي حصلت على الميدالية الفضية في ريو ديو جانيرو، واللاعبة جيهان غريب في رفع الأثقال، وكذلك فريق كرة الطائرة، الذي سيلاقي منتخب البوسنة اليوم وحصل على المركز الثالث في ريو ديو جانيرو.