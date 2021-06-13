شعبة الخضر والفاكهة توضح أسباب انخفاض أسعار بعض السلع وارتفاع بعضها

شهدت أسعار الخضروات انخفاضا كبيرا، فيما انتعشت مبيعات الفاكهة بشكل كبير، خاصة البطيخ والكانتلوب العنب والبرقوق والخوخ، بحسب تصريحات حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، لـ«الوطن»، موضحا أن هذا الركود فى مبيعات الخضر، كان نتيجة عدم إقبال المواطنين على الشراء واللجوء إلى الوجبات الخفيفة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المزارعين راهنوا على إنتاج الفاكهة لتحقيق أرباح خلال الموسم الجاري، لكنهم اصطدموا بوفرة غير اعتيادية في الأسواق.

وفى السياق ذاته نصح «النجيب» المواطنين من محبى المانجو، بأن أسعار البشائر منها تتراوح ما بين 15 حتى 25 جنيها للكيلو، والتوقيت الأفضل للشراء فى شهر يوليو المقبل، نتيجة لطرح أصناف كثيرة منها.

ورصد «النجيب»، استقرار أسعار السلع الاستراتيجية للخضر، مثل الطماطم والبصل والبطاطس دون زيادة فى الأسعار منذ بداية الشهر الجارى، لافتا غلى أن ذلك يرجع لدخول هذه المحاصيل بداية من شهر يونيه الجارى، بداية جمع العروة الصيفية من الطماطم والفاكهة الصيفية كالخوخ والبرقوق والعنب والجوافة.

وعن أسعار مختلف أنواع الخضر والفاكهة أوضح نائب رئيس الشعبة، أنه يباع كيلو البصل في سوق التجزئة بـ 3جنيهات، فيما استقرت أسعار الطماطم نسبيا، حيث يباع قفص الطماطم زنة 18كيلو بـ 70جنيها، فيما يباع كيلو الطماطم في سوق التجزئة من 2 إلى 4 جنيهات، ويباع كيلو الخيار بـ 4 جنيهات، والبطاطس بـ 3 جنيهات للكيلو.

وسجلت أسعار الليمون 25 جنيها تقريبا للكيلو، والفاصوليا سجلت 4 جنيهات للكيلو، والبسلة 4 جنيهات، فيما يباع الكنتالوب بسعر 4 جنيهات للكيلو، والبرقوق بـ 25 جنيها للكيلو، والخوخ بـ 15جنيها للكيلو، وتباع البطيخة الواحدة من 10إلى 35 جنيها حسب الوزن والنوع؟، بحسب تصريحات نائب رئيس الشعبة.

وأكد «النجيب»، أن مصر تعيش حاليآ في جو من الأمن الغذائي حيث تتوفر جميع المنتجات الزراعية، بأسعار متفاوتة تناسب جميع الطبقات، مطالبا من وزارة الزراعة زيادة حملات التوعية والإرشاد للفلاحين، لأنواع الزراعات المطلوب زراعتها والطرق الحديثة للزراعة والري، والسعي الدائم لفتح أسواق خارجية للمحاصيل التي تزيد عن الحاجة المحلية، ومتابعة ومراقبة جميع المنتجات الزراعية في الحقول والأسواق حفاظا على سمعة المنتجات الزراعية المصرية، وما وصلنا إليه من أمن غذائي، وتقديم الدعم المناسب للفلاحين لمواصلة الإنتاج الزراعي.