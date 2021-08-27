حريق بكشك في شارع 306 بالمنصورة.. والأهالي: أبعدنا 3 أسطوانات غاز

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق بكشك خشبي للمأكولات ضمن مشروع شارع 306 بشارع الجيش بمدينة المنصورة، المقابل لحي شرق المنصورة، في الساعات الأخيرة من ليل الخميس، وذلك قبل امتداده لباقي الأكشاك بالمنطقة، حيث التهمت ألسنة النيران أجزاء من الكشك، وتمكن الأهالي من إنقاذ المنطقة من حادث مروع بعد إبعاد 3 أسطوانات غاز من الحجم الكبير عن الكشك وسحبهم بعيدا عن الحريق.

ورود بلاغ بنشوب حريق في شارع 306

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بكشك خشبي للمأكولات كائن بشارع الجيش، ضمن مشروع 306 بدائرة القسم.

قوات الإطفاء تسيطر على الحريق

هرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وبانتقال ضباط المباحث والفحص تبين نشوب الحريق بكشك خشبي كائن بالحديقة العامة التابعة لحي شرق المنصورة.

شهود العيان يروون تفاصيل ما حدث

وأكد شهود العيان أن الحريق شب في الكشك ولم يتمكن أحد من السيطرة على النيران حتى وصلت سيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على النيران، وأشاروا إلى دور الأهالي في سحب 3 اسطوانات غاز من الحجم التجاري، من مكان الحريق، وإبعادهم عن مصدر النار وهو ما أنقذ المنطقة من حريق مدمر.

جري إخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بقسم ثان المنصورة للعرض على النيابة العامة.

يذكر أن حريق آخر شب الأسبوع الماضي في كشك بشارع 306 أسفر عن احتراق سقف الكشك وثلاجة وفرن كهربائي، ولم ينجم عنه ثمة إصابات وتبين أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بالثلاجة الكهربائية بالكشك.