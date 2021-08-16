السيطرة على حريق داخل «كشك بيتزا» ضمن مشروع «306» بالمنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق اندلع في كشك خشبي للمأكولات «بيتزا»، ضمن «مشروع 306»، في شارع الجيش بمدينة المنصورة، وذلك قبل امتداده لباقي الأكشاك بالمنطقة، والتهمت النيران سقف الكشك، وثلاجة، وفرن كهربائي، وبسؤال زوج مالكة الكشك، قرر بحدوث ماس كهربائي في الثلاجة، وقت إغلاق الكشك.

ورود بلاغ نشوب حريق في كشك بشارع 306

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة ثاني المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق في كشك خشبي للمأكولات «بيتزا»، في شارع الجيش، ضمن «مشروع 306»، بدائرة القسم.

قوات الإطفاء تسيطر علي حريق الكشك

هرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، وبانتقال ضباط المباحث والفحص، تبين نشوب الحريق بكشك خشبي كائن بالحديقة العامة التابعة لحي شرق المنصورة، ملك المدعوة «جومانا ع. ع. ف.»، 40 سنة، حاصلة على دبلوم تجارة، ومقيمة بمنطقة «كفر البدماص»، دائرة مركز المنصورة.

نجم عن الحريق احتراق سقف الكشك، وثلاجة، وفرن كهربائي، ولم ينجم عنه ثمة إصابات، وبسؤال زوج مالكة الكشك، المدعو «محمد ع. ش.»، 46 سنة، عامل، ومقيم بذات العنوان، في محضر الشرطة، قرر بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بالثلاجة الكهربائية بالكشك، وأضاف أن الكشك كان مغلقاً، وأنه مستأجر من حي شرق المنصورة، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

جرى إخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5257 إداري قسم ثاني المنصورة لسنة 2021، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات.