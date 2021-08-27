7 مقترحات من الإدارة المحلية بالنواب لركن السيارت: أبلكيشن مخصوص

علق النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على تطبيق قانون ركن السيارات الجديد «السايس»، معتبرًا أن الموضوع ُطبق بحسن نوايا من أحد الأحياء في أحد المحافظات، لافتًا أنه تواصل على الفور مع وزير التنمية المحلية وبعض الوزراء والمحافظين، وأكد لهم أن التطبيق الحالي يخالف فلسفة ومبتغى القانون 150 لسنة 2020 على حد تعبيره.

رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، تحدث خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، عن بعض المعلومات والمقترحات الخاصة بمسألة تنظيم ركن السيارات في الشوراع للتخلص من ظاهرة السايس.

أبرز المعلومات التي ذكرها السجيني نرصدها لكم كما يلي:

1- الوضع في شوارع العواصم المكدسة محتاج نظرة شمولة في مسألة تطوير المنظومة سواء ركن السيارات أو المرور أو الجراجات.

2- من حقنا كمصريين ونحن بنعيد بناء بلدنا تتعامل المحافظات مع مسألة ركن السيارات بقدر من التطوير.

3- القطاع الجديد سيشمل شركات متخصصة تضم عدد من ساحات الانتظار والشوارع ويٌشترط عليه وجود الأجهزة اللازمة لنظافة الشوارع.

4- يجب على مقدم الخدمة تركيب كاميرات لخدمة مواطنين وطرح أبلكيشن لخدمة ركن السيارات.

5- تنظيم ركن السيارات لا يجب أن يكون من تخصص الوحدات المحلية.

6- تم الاتفاق مع وزير التنمية المحلية على طرح كراسة شروط نمطية لتنظيم هذا المجال وتدريب الموظفين الجدد عليه.

7- يوفر الكيان الاقتصادي الجديد بعض المميزات للمواطن «هيوفر للمواطن ويحميه من فوضى البلطجية والمتعدية على نهر الطريق وتحجزه لحسابها وهيجي يحميك من هذا التشوه وفي نفس الوقت هيوصل لنفس المبلغ اللي كنت بتدفعه بابتزاز بطريق غير قانوني».