«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن قانون السايس الجديد وأسعار «ركنة العربية»

أثار قانون السايس تساؤلات عديدة من قبل المواطنين، والذي ينظم انتظار السيارات وذلك في ضوء ما شهدته مصر مؤخرًا من ازدحام الشوارع بالسيارات، بالإضافة لانتشار ظاهرة بلطجة سائسي السيارات وحصولهم على مبالغ ليست من حقهم من أصحاب السيارات، لذلك جرى اقتراح مشروع قانون السايس الجديد في البرلمان العام الماضي والذي وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تنظيم السيارات.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أبرز نصوص قانون السايس الجديد، و الشروط التي يجب توافرها لممارسة مهنة السايس وفقًا لقانون السايس الجديد، في سؤال وجواب:

- ما الصفات التي يجب توافرها في السايس ؟

طبقا للمادة 1 من قانون السايس الجديد يجب أن يكون الحد الأدنى لعمر الفرد 21 عامًا، وأن يكون متعلم القراءة والكتابة، ويمتلك رخصة قيادة أيضا، بالإضافة إلى إنهائه الخدمة العسكرية، وألا يكون اتهم مسبقًا في قضية متعلقة بالأمانة، أو التعدي على نفس، أو المخدرات، وأيضًا من الشروط التي يجب أن تتوفر في السايس أن يمتلك شهادة صحية تؤكد عدم تناوله للمخدرات.

– ما تكلفة انتظار السيارات أسفل العقار؟

وفقًا للمادة رقم 3 من قانون السايس الجديد، يجرى تحديد مقابل ركن السيارات، حسب الموقع الجغرافي والمساحة، بالإضافة للأوقات التي يتحدد فيها مبلغ الركن، ولم ينص القانون على قيمة محددة لركن المركبات أسفل العقارات عقوبة ممارسة مهنة السايس دون ترخيص.

- ما العقوبة التي تُطبق على السايس إذا كان لا يملك رخصة؟

وتضمنت المادة 9 من قانون السايس الجديد فرض عقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه.

- متى تنتهي صلاحية رخصة السايس؟

طبقًا للمادة 6 من قانون السايس، يجرى إصدار الرخصة لمدة 3 سنوات من تاريخ سداد الرسوم، وفي حالة انتهاء الرخصة وأراد السايس تجديدها، يقوم بتقديم طلب للجنة المختصة، وذلك يجرى في الشهر الأخير من فترة الترخيص.

ماهي الصفات التي يجب أن تتوفر في أماكن انتظار السيارات؟

نصت المادة 7 من قانون السايس الجديد، أن أماكن ركن السيارات يجب أن يكون بها لافتات إرشادية واضحة ومذكور فيها القيمة المحددة، بالإضافة إلى تأمينها بالكاميرات.