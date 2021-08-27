فى «س و ج».. تفاصيل «التطبيق التجريبى» لقانون السايس الجديد

مع بدء التطبيق التجريبى للقانون الجديد المعروف إعلاميا بـ«قانون السايس»، يتساءل عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل قانون السايس، حيث ترصدت «الوطن» كل تفاصيل قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020 بنحو:

- متى صدر قانون السايس الجديد؟

فى شهر يوليو العام الماضى صدر قانون تنظيم انتظار السيارات، وفى يناير الماضى صدرت اللائحة التنفيذية لضبط العمل بالشارع، وحاليا بدأ التطبيق التجريبى للقانون فى بعض المواقع بمحافظتى القاهرة والجيزة على أن يتم التطبيق بكل المحافظات.

- ما الهدف من قانون تنظيم انتظار السيارات؟

يهدف القانون إلى ضبط الشارع والحد من شكاوى المواطنين من ظاهرة السايس، وعدم إعاقة حركة المرور وتحديد الساحات المخصصة للانتظار مع وضع تسعيرة محددة لانتظار وركن السيارات والقضاء على الفوضى.

- هل هناك رسوم انتظار على ركن السيارة أمام المنزل؟

رسوم الانتظار لا تفرض إلا على الساحات المخصصة لذلك.

- هل الأحياء تضع رسوم الانتظار وتحدد أماكن الركن؟

اللجان المختصة بكل محافظة هى التى تحدد رسوم الانتظار وساحات الانتظار وتصدر تراخيص لمن تنطبق عليهم شروط مزاولة مهنة سايس وفق القانون الجديد.

-ما مصير من يعمل بمهنة سايس حاليا؟

كل من يرغب فى مزاولة مهنة السايس عليه التقدم إلى اللجنة المختصة بالأوراق المطلوبة التى أقرها القانون للحصول على رخصة سايس وما دون ذلك يعد مخالف للقانون، ولا تجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع إلا بترخيص.

- ما دور اللجنة المختصة وفق القانون؟

اللجنة يصدر بها قرار من المحافظ ويكون في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية، وتختص بتحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص بما لا يعوق حركة المرور، بالتنسيق مع إدارة المرور، كما تختص بإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات، علاوة على تحديد مقابل انتظار السيارات حسب المساحة والموقع الجغرافى، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان، بالإضافة إلى منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد.

- ما مدة رخصة السايس؟

تسرى الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وعلى صاحب الترخيص تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.

- ما رسوم استخراج رخصة السايس؟

اللائحة التنفيذية لقانون السايس الجديد أقرت رسوم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه.

- كيف يتم الحصول على رخصة سايس؟

تقدم طلبات استخراج رخصة مزاولة مهنة سايس إلى اللجنة المختصة لتتولى فحصها واتخاذ القرارات في شأنها، ويشترط فيمن يرخص له بمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات: إجادة القراءة والكتابة، لايقل سنه عن 21 سنة، الموقف من الخدمة العسكرية، لديه رخصة قيادة، لديه شهادة صحية معتمدة تفيد بعدم تعاطيه المواد المخدرة، الا يكون من أرباب السوابق أو حاصل على حكم فى عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس.

- متى يتم إلغاء رخصة السايس؟

يجوز للجنة المختصة إلغاء رخصة مزاولة سايس في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة من تلك اللجنة أو مخالفة أى شرط من الشروط.

- ماذا عن مدة حق استغلال ساحات الانتظار؟

أجاز قانون تنظيم انتظار السيارات للمحافظ أو لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية طرح حق الاستغلال لجميع أماكن الانتظار في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون أو جزء منها للشركات أو الأفراد، وذلك بما لا يتجاوز عشر سنوات.

- أين تذهب حصيلة رسوم رخصة السايس؟

نسبة «70٪» من حصيلة الرسوم تذهب لصالح المحافظات وأجهزة المدن.

- هل يمكن تعدى القيمة المحددة للانتظار؟

لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من السيارات أزيد من الأسعار المحددة بواسطة اللجنة المختصة.

- ما عقوبة من يخالف قانون السايس؟

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة أو حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.

- فى حالة تكرار المخالفة؟

تضاعف العقوبة من حبس وغرامة في حالة التكرار.

-هل تعاقب الشركات فى حالة المخالفة؟

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات إذا ثبت علمه بالمخالفات وأخل بالواجبات والشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يقر على المخالف من عقوبات مالية وتعويضات.