محاولة خطف فاشلة.. تفاصيل مقتل زعيم «عصابة الدائري» في مطاردة أمنية

قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان مسجل خطر لقي مصرعه في مواجهة مع الشرطة على الطريق الدائري بعد منتصف ليلة أمس، وبينت تحريات المباحث أن القتيل كان يقود سيارة ميكروباص لا تحمل لوحات مرورية وحاول خطف وسرقة شاب بالإكراه بمعاونة اثنين آخرين في عصابته، وعندما نجح المجني عليه في الهرب منهم اعتدى أحدهم عليه بالضرب بمطواة في رأسه، فأحدث به إصابة بالغة، وتمكن أفراد العصابة من الهرب وطاردتهم الشرطة عقب اشتغاثة المجني عليه.

استغاثة شاب

وأوضحت تحريات المباحث أن قوة أمنية كانت تتولى أعمال تأمين ورصد الحالة الأمنية على الطريق الدائري بالقرب من البساتين، فوجئت بشاب مصاب بجرح قطعي كبير في الرأس أخبرهم أنه كان ينتظر سيارة لاستقلالها وفوجئ بسيارة ميكروباص لا تحمل لوحات مرور وقفت أمامه وحاول شابين كانا يجلسان على المقاعد الخلفية بخطفه وسرقته بالإكراه، وعندما حاول الهروب اعتدى عليه أحدهما بالضرب بمطواة واستقلا السيارة وفر سائقها هاربًا.

مطاردة أمنية على الدائري

وتابعت التحريات أن قوة أمنية انطلقت لملاحقة أفراد العصابة وضبطهم، وخلال المطاردة على الطريق الدائري بادر المتهمون بإطلاق الرصاص على الشرطة فتم مبادلتهم إطلاق النار حتى لقى سائق السيارة زعيم العصابة مصرعه وأصيب آخر ألقي القبض عليه بينما تمكن الثالث من الهرب، وعثر بحوزتهم على فرد خرطوش وسلاح أبيض، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وقررت التحفظ على السلاح الناري وإرسالة لمصلحة الأدلة الجنائية لفحصه وبيان حالته الفنية.

وكانت أجهزة الأمن في القاهرة تمكنت من ملاحقة تشكيل عصابي على الدائري بعد محاولة خطف فاشلة لشاب وسرقته بالإكراه، ونجحت أجهزة الأمن في التصدي لهروب المتهمين عندما أطلقوا أعيرة نارية ناحية الشرطة التي بادلتهم إطلاق الرصاص ونتج عنها مصرع زعيم العصابة.