تفاصيل ضبط «عصابة الدائري».. سرقوا طالب بالإكراه وأنقذته الشرطة

«النزهة يا اسطى».. كانت تلك الجملة التي قالها الطالب المجنس عليه لاستقلال سيارة أجرة بإحدى مناطق القاهرة، وعند دلوفه داخلها شلّ المتهمون حركته عن طريق تهديده بأسلحة بيضاء لسرقة متعلقاته الشخصية على الطريق الدائري.

المتهمون كونوا تشكيل عصابي لسرقة المواطنين

«شفرة وعصا وكاتر»، كانت تلك وسائل المتهمين الذين شكلوا عصابة فيما بينهم لسرقة المواطنين بالإكراه، عن طريق شل حركتهم وتهديدهم وبث الرعب في أنفسهم، حيث يخرجون بحثا عن فريسة جديدة لسرقتها، وفي إحدى ليالي مايو 2017، أعدّ المتهمون مخططهم بأن يقود المتهم الثالث السيارة، والآخرين الأول والثاني ينتظرونه بعيدا حتى لا يرتاب الضحية ويشك في الأمر، وعقب ذلك يستوقف الضحية السيارة الأجرة قاصدا التوجه لمنطقة النزهة، ويعاجله المتهمون ويدلفون داخل السيارة، حيث أشهر المتهم الأول في وجهه «كاتر» وأمسك به الثاني، فنجحوا في بث الرعب بأنفسهم محاولين الاستيلاء على نقوده وهاتفيه الجوالين.

مرور أمني لأجهزة المباحث يكشف الواقعة

في تلك الأثناء كانت سيارة الشرطة تدور للتفقد الأمني والتأكد من أمان المواطنين وسلامتهم، وحال ذلك أبصر الضابط محمد العقباوى ضابط بقسم شرطة النزهة، سيارة أجرة بمنطقة مهجورة وداخلها المتهمون بحوزتهم المجني عليه وهو يستغيث ليستنجد بهم.

وعلى الفور انتقل لمحل السيارة وضبط المتهمين، وتبين حيازتهم لأسلحة بيضاء «كتر، شفرة، وعصا»، يستخدمونها لتهديد ضحاياهم، وبمواجهتهم أقروا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه، وجرى ضبطهم وتحرير محضر بالواقعة وإحالتهم أمام تحقيقات النيابة العامة والتي باشرت التحقيقات، حيث استمعت لأقوال المجني عليه واعتراف المتهمين بارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإحالة القضية لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، التي أجلت محاكمة المتهمين لجلسة 7 يوليو المقبل للاطلاع والمرافعة.