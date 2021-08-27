«سموم الإسكندرية» يحذر من استنشاق مخفف الطلاء.. «التنر» يسبب بالتسمم

حذر مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم، من استنشاق مخفف طلاء الدهان «التنر»، لكونه من أخطر المواد الكيميائية الطيارة وهو خليط من مادة البنزين، والكيروسين الأبيض، ويستخدم لإزالة الأصباغ، كما يستخدمه الكثيرين كوقود بسبب سرعة إشتعاله.

أعراض التسمم بمادة التنر مخفف الطلاء

ونشر مركز سموم الإسكندرية، كافة المعلومات عن أعراض التسمم بمادة التنر والإسعافات الأولية في حالة التسمم وأضرار التسمم، وتمثلت الأعراض فيما يلي:

- آلام شديدة في الحلق.

- صعوبة في التنفس

- ظهور حروق على كل الفم والشفاه

- اضطرابات سلوكية غير بسبب سرعة اشتعاله مثل: النعاس أو التهيج أو الثبات.

- الغثيان أو التقيؤ.

- تقلصات في المعدة.

- سيلان في الأنف بشكل غير تدمير خلايا المخ طبيعي.

وجود رائحة غريبة عند التنفس

- فقدان الوعي أو الإغماء .

الاسعافات الأولية للتسمم بمادة التنر حالة الإستنشاق

نقل المريض الى مكان مفتوح في الهواء النقي .

التخلص من الملابس التي تحتوي على المادة السامة .

اجراء تنفس صناعي في حالة هبوط التنفس او توقفه.

تدفئه المريض في حالة البرد او القشعريرة.

وفي حالة التسمم بمادة التنر بسبب البلع عن طريق الفم يجب اتباع الآتي:

تجنب إفراغ المعدة او التقيؤ.

إعطاء المريض كمية صغيرة من اللبن او الماء البارد.

نقل المريض إلى المستشفى سريعاً.

أضرار استنشاق مادة التنر

تدمير خلايا المخ

الإصابة بأمراض في الرئتين

التهاب الشعب الهوائية : التشنجات

الاصابة بمرض السل والربو

الموت المفاجئ بسبب خلل وعدم انتظام القلب