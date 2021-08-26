ضبط 250 ألف عبوة «نودلز» فاسدة في مخزن بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعدالله، من ضبط ما يقرب من ربع مليون عبوة شعرية سريعة التحضير «نودلز»، بأحد المخازن غير المرخصة، يقوم صاحبها بتغيير تواريخ الصلاحية لعبوات منتهية الصلاحية.

حملات مكبرة على أسواق الإسكندرية

جاء ذلك في حملة بناء على توجيهات اللواء المحافظ محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتشديد الرقابة على الأسواق، حفاظًا على صحة المواطنين، وبتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، واللواء أشرف بهجت رئيس حي العامرية ثان بالرقابة على المخازن والمصانع خاصة غير المرخصة والمسماة بمصانع «بئر السلم»، وكذلك المطاعم والأسواق.

وشنت إدارة التجارة الداخلية، برئاسة سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية، وإشراف أحمد عبد الحميد رئيس الرقابة التجارية، وإدارة تموين العامرية، برئاسة حسن داود مدير الإدارة، وفريق العمل التابع له بالاشتراك مع حي العامرية ثان، حملات بنطاق حى العامرية ثان.

صاحب مخزن يغير تواريخ الصلاحية المنتهية

وأسفرت عن ضبط مخزن مكون من 3 طوابق غير مرخص، يقوم بتغيير تواريخ الصلاحية المنتهية لعبوات منتج شعرية سريعة التحضير.

وتم تحريز 4500 كرتونة، عبوة الكرتونة 40 عبوة زنة العبوة 70 جراما منتهية الصلاحية، يتم تدويرها في عبوات جديدة بتواريخ صلاحية جديدة.

وتم تشميع الثلاث طوابق للمخزن، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.