حظك اليوم برج الجوزاء السبت 28-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يحرص مولود برج الجوزاء على مطالعة جميع أخبار الأشخاص المحيطين به، كما أنه يفضل قضاء وقت فراغه مع المقربين منه، ويستطيع تكوين صداقات جديدة بسهولة، إذ أنه يتمتع بشخصية اجتماعية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

أمامك اليوم تطورات تفرض نفسها وعليك أن تراقب في صمت.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للعزلة وللمراقبة الصامتة، وقد يقلق ذلك من حولك، فقط لا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.