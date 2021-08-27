حظك اليوم برج الجدي الجمعة 27-8-2021 مهنيا وعاطفيا

تمر الشمس من برج الجدي في الفترة من 22 ديسمبر إلى 20 يناير، حيث تكون الشمس في أول هذا البرج عند الانقلاب الشتوي، ويُعرف عن مواليد البرج الدّقة في المواعيد والالتزام الشديد بالوقت، وحبه لعمله وتأديته له بحرفيّة، وتسعى دائما فتاة برج الجدي لتحقيق أهدافها بثبات وصرامة وبلا أي خوف أو ترددوتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي 27-8-2021 على الصعيد المهني

الشمس وعطارد بمنزل الحظ يدفعانك للتعبير عما بداخلك وتعرف كيف تفرض أسلوبك بأناقة وذكاء.

حظك اليوم برج الجدي 27-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر بمنزل الحب والفرص متاحة وواعدة لإصلاح علاقات شخصية فلا تضيعها وقد تعالج الروتين بالتجديد.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان أحمد سعيد عبدالغني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 يناير.