حظك اليوم برج القوس الجمعة 27-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس يتسم بالكرم، يعشق التجارب الجديدة، ومن المعروف عنه أنه يعشق كذلك الانطلاق، ويكره التقيد، كما تكره امرأة هذا البرج الكذب، والرجل ضعيف الإرادة، كما تتصف بالتفاؤل الشديد والشغف، لاكتشاف الأشياء الجديدة، ويتصف بالسعي للمثاليّة، ولديه حس دعابة، وأبرز عيوبه قلة الصبر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس 27-8-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر بمنزل العمل يشحذ طموحك ويدفعك للتقدم بقوة مهما كانت الضغوط.

حظك اليوم برج القوس 27-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الأصدقاء تمنحك وقتا مناسبا للانطلاق مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نجلاء فتحي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 ديسمبر.