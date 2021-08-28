«بيطري الغربية»: تحصين 216 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، اليوم السبت، استمرار حملة تطعيم الثروة الحيوانية ضمن الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأكد الدكتور حاتم كمال أنور، مدير الطب البيطري بالغربية، أن إجمالي ما تم تحصينه ضمن الحملة، حتى اليوم، بلغ 216 ألف رأس ماشية، مشيراً إلى أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة، خلال فترة الحملة، 266 ألف و554 رأس ماشية، لدى المزارعين والمربين على مستوى كافة وحدات الإدارات البيطرية.

اتخاذ التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات الكافية

وكشف مدير الطب البيطري أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة، كما أشار إلى أن حملات الطب البيطري تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة، لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف، وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء لدعم كافة مربي الماشية.

الطب البيطري: الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية

وكشف مدير الطب البيطري أن مروره الدائم ومتابعته الدورية لأعمال تنفيذ هذه الحملة، هدفه الحفاظ على الثروة الحيوانية تجنباً لإصابتها بأمراض قد تنتقل إلى المواطنين، وتقديم المحافظة كافة سبل الدعم لمثل هذه الحملات المستمرة على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.

رسالة للمربين: تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها

وأشار مدير هيئة الطب البيطري إلى أن الحملات الوقائية استهدفت تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة حفاظاً عليها لصالح المربين.