الطب البيطري بالغربية: تحصين 209 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن إجمالى ماتم تحصينه من الماشية حتى اليوم الثلاثاء، 209 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى المحافظة، ضمن الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية بكافة القرى والمراكز.

الطب البيطري: المستهدف تحصين 266554 حيوان

وكشف مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن المستهدف تحصينه علي مستوى المحافظة خلال فترة الحملة 266554 حيوانا، وتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

وأوضح أن حملات الطب البيطرى تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.

كما وجه مدير الطب البيطري مساعديه بتدشين حملات بيطرية والمرور الدائم والمتابعة الدورية لأعمال تنفيذ هذه الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية، وشدد على توعية المزارعين بتحصين الحيوانات تجنبًا لإصابتها بأمراض قد تنتقل إلى المواطنين، وتقديم المحافظة كافة سبل الدعم لمثل هذه الحملات الوقائية.

كما أوضح أن الطب البيطري أن الحملات البيطرية تستهدف تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة حفاظا على صالح المواطنين.