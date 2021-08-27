ضبط 242 طربة حشيش و«آيس» بحوزة عناصر إجرامية بالإسماعيلية

أفادت وزارة الداخلية بأنه استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وبخاصة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصت فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائها بكميات كبيرة، مُتخذين من دوائر مركز شرطة القنطرة غرب، مركز شرطة أبوصوير، قسم شرطة ثان الإسماعيلية، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وتابعت: «تم توجيه حملة أمنية مُكبرة بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى والأمن العام»، بالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة لاستهدافهم، حيث أمكن ضبطهم، وذلك على النحو التالى:

- ضبط عاطل «له معلومات جنائية» ونجليه، حال تواجدهم بمحل سكنهم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزتهم 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 40 كيلو جرام، سيارة، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول.

- ضبط عاطل، «له معلومات جنائية»، حال تواجده بمحل سكنه بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام، دراجة نارية بدون لوحات معدنية، مبلغ مالى، هاتف محمول».

- ضبط عاطل، «له معلومات جنائية»، حال تواجده بمحل سكنه بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته كمية لمخدر الآيس «الشابو»، وزنت 100 جرام، مبلغ مالى و هاتف محمول.

- ضبط عاطل، له معلومات جنائية، حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزته 2 طربة لمخدر الحشيش وزنت 200 جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية، بينما أوضحت الداخلية، «أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بلغت «2.100.000 مليون جنيه».