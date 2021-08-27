تفاصيل مصرع 4 شباب «غرقًا» أثناء التنقيب عن الآثار في الواحات

قررت النيابة العامة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثامين 4 شباب لقوا مصرعهم غرقًا داخل بئر عمقها 15 مترًا، في الواحات أثناء التنقيب عن الآثار، وكلفت النيابة العامة الطب الشرعي، بموافاتها بنتائج التشريح، حتى يتسنى لها استكمال الإجراءات القانونية، كما طلبت تحريات المباحث في الحادث، واستدعت مالك الأرض الموجود داخلها أعمال الحفر لاستجوابه، وتبين أنه والد اثنين من المتوفين، وأبلغ الشرطة بأن الوفاة طبيعية، وأن المتوفين ماتوا أثناء تطهير بئر مياه.

التنقيب عن الآثار

وأفادت تحريات المباحث، بأن الشباب الأربعة المتوفين كانوا يتسلقون حبل داخل بئر عرضه 2 متر، وعمقه 15 مترًا، فانقطع بهم الحبل، وسقطوا داخل البئر أثناء الحفر، وماتوا في الحال غرقًا داخل البئر الموجود داخله المياه بنسبة كبيرة، وتحفظت الشرطة على والد شابين من المتوفين، وهو مالك الأرض التي يوجد عليها أعمال الحفر في الواحات، وأحيل إلى النيابة للتحقيق معه.

رواية مكذوبة

كانت مباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، تلقت بلاغًا من المستشفى العام بالواحات، يفيد بوصول 4 أفراد بينهما شقيقين من الواحات، وعاملان من محافظة المنوفية، متوفين اسفكسيا الغرق، بالانتقال جرى التقابل مع والد الشقيقين عمره 59 سنة، مزارع ومقيم الباويطي بالواحات، قرر أن المتوفين الأربعة كانوا يطهرون بئر مياه، وسقطوا داخله، وتمكن بمساعدة الأهالي من انتشالهم، بعد أن فارقوا الحياة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاتهم.

التحريات كشفت الواقعة

وانتقلت قوة من مباحث الواحات، أشرف عليها العميد عمرو البرعي رئيس قطاع مباحث أكتوبر، وتبين عدم صحة أقواله، ووجود حفرة لبئر بقطر 2 متر، وعمق 15 مترا، ويوجد داخلها سقالات خشبية وحبل 30 متر، وأن المتوفين كانوا ينقبوا عن آثار داخل البئر، وانقطع بهم الحبل وسقطوا غرقا بالبئر، وجرى التحفظ على والد الشقيقين، وجار عرضه على النيابة.