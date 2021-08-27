فى استجابة سريعة.. الداخلية تهدي مواطنًا كرسيًا متحركًا بالغربية
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الوطن
01:50 م | الجمعة 27 أغسطس 2021
وزارة الداخلية تهدى مواطنا كرسيا متحركا بالغربية
قالت وزارة الداخلية إنه فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تعظيم الدور الإنسانى والمجتمعى لهيئة الشرطة مع كافة شرائح المجتمع، وفى استجابةً لالتماس أحد المواطنين، «مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بمديرية أمن الغربية»، من وزارة الداخلية لتوفير كرسى متحرك له نظراً لظروفه الصحية وعدم قدرته على الحركة.
وأضافت الوزارة: «أنه تم توجيه مأمورية من ضباط وضابطات مديرية أمن الغربية لمنزل المواطن، وتم إهداؤه الكرسى المتحرك، حيث وجه الشكر لوزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية وسرعة الاستجابة لملتمسه».