فى استجابة سريعة.. الداخلية تهدي مواطنًا كرسيًا متحركًا بالغربية

قالت وزارة الداخلية إنه فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تعظيم الدور الإنسانى والمجتمعى لهيئة الشرطة مع كافة شرائح المجتمع، وفى استجابةً لالتماس أحد المواطنين، «مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بمديرية أمن الغربية»، من وزارة الداخلية لتوفير كرسى متحرك له نظراً لظروفه الصحية وعدم قدرته على الحركة.

وأضافت الوزارة: «أنه تم توجيه مأمورية من ضباط وضابطات مديرية أمن الغربية لمنزل المواطن، وتم إهداؤه الكرسى المتحرك، حيث وجه الشكر لوزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية وسرعة الاستجابة لملتمسه».