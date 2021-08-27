الداخلية تطلق حملة أمنية على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة بالإسكندرية

قالت وزارة الداخلية إنه فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال تحقيق المواجهة الشاملة لتعاطى وإدمان المواد المخدرة، شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة حملة مُكبرة استهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان فى محافظة الإسكندرية، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، وبمشاركة الجهات المختصة.

وتابعت: أسفرت جهود تلك الحملة عن إستهداف 13 مركز لعلاج الإدمان بدائرتى قسمى شرطة أول العامرية – الدخيلة بالإسكندرية، حيث تبين وجود المخالفات بنحو:

عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية.

عدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية.

مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص.

عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى.

وقد تم ضبط عدد من الأقراص والأمبولات المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية مختلفة الأنواع بعدد من تلك المراكز العلاجية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية.