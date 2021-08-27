ضبط 9640 شخصا لعدم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

شنت وزارة الداخلية حملات تنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن الآتي:

ضبط (9640) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ(9600) شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (40) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وجرى تحرير (825) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط (236) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة (الشيشة)، بإجمالي مضبوطات (1393) أرجيلة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.