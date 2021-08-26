الطرق البديلة بعد غلق شارع السودان.. تحويلات مرورية ولوحات إرشادية

أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الخميس، في بيان، عن إغلاق شارع السودان بشكل كلي في الاتجاه القادم من أرض اللواء تجاه مناطق الدقي وشارع التحرير، وأعلنت خطة للطرق البديلة بعد غلق الشارع، حيث يتم الإغلاق تحديدا أسفل كوبري ناهيا، لمدة 3 أيام، على أن تبدأ تلك الأيام الثلاثة للإغلاق بداية من صباح الجمعة المقبل، لتنتهي صباح الأحد المقبل.

وأوضح البيان الصادر عن المحافظة، أن مواعيد الأعمال ستكون ابتداءًا من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا فقط، وذلك تفاديا لتعطيل حركة المرور أمام السيارات والمركبات الخاصة والعامة.

تحويل المركبات القادمة من السودان إلى جامعة الدول العربية

وكان رؤساء أحياء الدقي والعجوزة، وجهوا بضرورة المتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أية معوقات، تزامنا مع خطة الطرق البديلة بعد غلق شارع السودان، مشيرا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء تحويلات مرورية للمركبات القادمة من شارع السودان، من مناطق أرض اللواء، التي يرغب قائدوها في استكمال السير بشارع السودان، تجاه مناطق الدقي وشارع التحرير، فإن عليهم السير يسارًا قبل موقع الإغلاق الكلي تجاه فتحة الدوران، التي تقع أسفل كوبري ناهيا، الذي يتقاطع مع شارع جامعة الدول العربية.

كما أن عليهم السير يمينا بشارع جامعة الدول العربية لمسافة نحو 50 مترا ثم تغيير الاتجاه إلى اليسار والعودة مرة أخرى إلى شارع السودان واستكمال السير اتجاه مناطق الدقي وشارع التحرير.

التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذرية

وفي سياق متصل، قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال، وذلك من أجل وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والحواجز الحديدية الفسفورية والإضاءة اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لتنبيه قائدي المركبات، وذلك في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية لمنع تكدس السيارات.