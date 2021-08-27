بارالمبياد طوكيو 2020.. «شريف ورحاب» يرفعان اسم مصر مجددا فى اليابان

موسيقى النشيد الوطني ترتفع في قاعة المنافسة، تحتبس أنفاس اللاعبين لثوان معدودة تفصلهم عن بدء المواجهة، جميعهم على أتم الاستعداد، قطعوا شوطا كبيرا في التدريب قبل انطلاق البطولة العالمية عازمين على رفع اسم بلادهم عاليا وسط دول العالم المتنافسة وحفر أسمائهم في سجلات البطولات الرياضية، لا فرق بين الأصحاء وذوي الهمم منهم.

بارالمبياد طوكيو 2020 التي انطلقت فعالياتها الثلاثاء الماضي والمقرر أن تستمر حتى الخامس من سبتمبر المقبل وسط إجراءات احترازية مماثلة لتلك التي شهدتها دورة طوكيو الأولمبية، لمواجهة فيروس كورونا، تشهد منافساتها تفوقا ملحوظا لأبطال البعثة المصرية البارالمبية في أول يومين من انطلاقها، كما هو الحال في الأولمبياد المنتهية في بداية أغسطس الجاري.

أول فضية في بارالمبياد طوكيو 2020

في أول فضية لمصر في بارالمبياد طوكيو 2020، حصد لاعب رفع الأثقال شريف عثمان، الفضية الأولى لرفع الأثقال وزن 59 كيلوجرام، وخسر الميدالية الذهبية بعدما تساوى مع اللاعب الصيني يونجكاي، حيث رفع كل منهما 187 كيلوجرام في المحاولة الثالثة والأخيرة.

أما اللاعبة رحاب رضوان فحصدت الميدالية الفضية الثانية لمصر في بارالمبياد طوكيو 2020 في منافسات 50 كيلوجرام لرفع الأثقال، وبذلك تحصد رحاب رضوان الميدالية الفضية الثانية في تاريخها بعد فضية بارالمبياد ريو 2016.

عودة أجواء احتفالات أولمبياد طوكيو 2020

وبعد تحقيق الفوزين عادت أجواء احتفالات أولمبياد طوكيو 2020 على صفحات السوشيال ميديا، حيث تداول المصريون صورا وفيديوهات لكل من «شريف ورحاب» خلال المنافسات وبعد الفوز بالميداليتين احتفالا بهذا الفوز الكبير وسط عبارات دعم وإشادة.

يذكر أن عدد لاعبي مصر في البارالمبياد 49 لاعبا ولاعبة في ثمانى ألعاب هي: رفع الأثقال والسباحة وتنس الطاولة وألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة الطائرة جلوس والبارا تايكوندو وكرة الهدف سيدات، وتعد هي أول مرة تشارك فيها مصر في منافسات ثماني ألعاب خلال الدورة البارالمبية.