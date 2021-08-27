تعاملات بـ 2 مليون جنيه.. الأمن يضبط تاجر عملة في قنا

ألقت أجهزة وزارة الداخلية ممثلة في رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على أحد الأشخاص، اشترك مع آخر متواجد خارج البلاد، في الاتجار بالعملات النقدية بطريقة غير مشروعة في قنا.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تجميع «شخصين "أحدهما يعمل بالخارج"- مقيمين بمحافظة قنا»، مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثاني «المتواجد بالخارج»، وإرسالها للأول بحوالات بنكية، ليستلمها ويستبدلها، بما يعادلها بالجنيه المصري، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتسليمها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة قنا، والمحافظات المجاورة، مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

تعاملات بقيمة 2 مليون جنيه

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهم الثاني المتواجد بالخارج.

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام، طبقا للفحص المستندى بلغت (٢ مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية